Rolls- Royce: Kooperation mit chinesischem Schiffshersteller

Rolls-Royce und Zhenjiang Shipyard haben eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um ihr kommerzielles Schifffahrtsgeschäft im Bereich der Schleppschiffe und Arbeitsboote für den chinesischen Inlands- und den Exportmarkt gemeinsam auszubauen.

Rolls-Royce und Zhenjiang Shipyard wollen gemeinsam Geschäftsmöglichkeiten ausloten, die Produkte und Dienstleistungen des Rolls-Royce-Geschäftsbereichs Power Systems im Bereich der schnelllaufenden Schiffsmotoren mit den Schiffbaukapazitäten von Zhenjiang Shipyard kombinieren, die technischen Stärken und das Geschäftsverständnis beider Unternehmen bündeln und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt der kommerziellen Schifffahrt weiter stärken. Der Schwerpunkt der Vereinbarung liegt zunächst auf der gemeinsamen Förderung der Entwicklung von Schleppern mit schnelllaufenden mtu-Motoren in China.

„Gemeinsam großartige Ergebnisse erzielen“

Zhenjiang Shipyard ist ein führender Hersteller von Spezialarbeitsschiffen in China. Yan Guo, Präsident von Zhenjiang Shipyard, sagte: „Zhenjiang Shipyard ist ein führender Hersteller von Spezialschiffen, insbesondere von Schleppern, Arbeitsschiffen und Behördenschiffen, und verfügt über starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Mit der Unterzeichnung des strategischen Kooperationsabkommens werden wir die Anwendung von mtu-Schnellläufermotoren in Schleppern und Arbeitsschiffen fördern. Wir hoffen, gemeinsam großartige Ergebnisse erzielen zu können.“

Eugenia Valente, President Rolls-Royce Solutions Greater China, sagte: „Bei unserem ersten Besuch bei Zhenjiang Shipyards waren mein Team und ich sehr beeindruckt von der Größe der Werft, aber vor allem von der Leidenschaft, die das Management und die Mitarbeiter an den Tag legten. Wir brauchen starke und vertrauenswürdige Partner wie Zhenjiang Shipyards, um in China, einem der wichtigsten Märkte für Rolls-Royce Power Systems, erfolgreich zu sein." Beide Parteien sehen ein großes Potenzial auf dem Markt für schnelllaufende Schiffsmotoren in China und weltweit.

Die Vorteile schnelllaufender Motoren

Für den Einsatz in Schleppern bringen schnelllaufende Motoren – also solche mit einer Motordrehzahl von mehr als 1000 U/Minute – dank ihrer hohen Leistungsdichte mehrere Vorteile: Die Schiffe können kompakter gebaut werden und sind dadurch wendiger, was sie besonders für enge und geschützte Gewässer wie natürliche Tiefwasserhäfen geeignet macht. Schnelllaufende Motoren helfen den Betreibern außerdem, Kraftstoff zu sparen und damit die Betriebskosten zu senken, während gleichzeitig die CO2-Emissionen minimiert werden.

Bislang hat Rolls-Royce mehr als 480 mtu-Motoren für Schlepper und Arbeitsboote verkauft, die weltweit erfolgreich im Einsatz sind. Mit ihrer ausgezeichneten Leistung und kompakten Größe sind mtu-Schiffsmotoren auf der ganzen Welt weit verbreitet. Sie erfüllen die Anforderungen für Hochleistungsschlepper in Bezug auf Geschwindigkeit, Betriebsfähigkeit, Volumen und Gewicht. Darüber hinaus bieten mtu-Schiffsmotoren dank der Anwendung branchenführender Technologien wie Common-Rail- und elektronisch gesteuerter Einspritzung ein hervorragendes Drehmoment bei niedriger Last, niedrigen Kraftstoffverbrauch und einfache Wartung.