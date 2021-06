Rolls-Royce in Friedrichshafen ändert Marken-Architektur

Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, der auch trotz Corona auf Wachstumskurs ist, tritt mit einer neu sortierten Markenarchitektur auf. Das verkündete das Unternehmen in Friedrichshafen nun. Rolls-Royce werde demnach die Unternehmens- und Arbeitgebermarke sein. Die bei den Kunden bekannte Marke MTU werde dadurch laut Einschätzung von Rolls-Royce als alleinige Produkte- und Lösungsmarke gestärkt.

Mit der neuen Markenausrichtung möchte Power Systems klare Verhältnisse auf der Produkt- und Lösungsebene schaffen und damit gleichzeitig seine Zugehörigkeit zum britischen Mutterkonzern Rolls-Royce unterstreichen. Die sichtbaren Konsequenzen: Alle Tochterunternehmen des Geschäftsbereichs, die bislang MTU im Namen tragen, erhalten eine neue Bezeichnung, die den Begriff „Rolls-Royce Solutions“ enthält. Auf der Produktebene wird die bisherige Marke MTU Onsite Energy für die dezentrale Energieversorgung nicht weitergeführt und in MTU integriert.

„Mit diesem Schritt positionieren wir unsere weltweit angesehene Produkt- und Lösungsmarke mtu in den Köpfen und Herzen unserer Kunden“, sagt Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems. „Gleichzeitig profitieren wir von der Brand Rolls-Royce im globalen Kontext und stärken unsere Attraktivität als internationaler Arbeitgeber. Mit unserer neuen Markenarchitektur schaffen wir mehr Klarheit und stehen weiterhin für höchste Technologiekompetenz, Lösungsorientierung und Pioniergeist – Eigenschaften die beide Marken einen“, erläutert Schell weiter.

Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems. Foto: Rolls-Royce Power Systems

Start für die Umbenennungen ist der 15. Juni: Dann erhalten die fünf größten operativen Gesellschaften, die für MTU-Produkte stehen, neue Bezeichnungen. Die MTU Friedrichshafen GmbH wird somit zur Rolls-Royce Solutions GmbH. Die Bezeichnungen der Regionalgesellschaften in Amerika und in Asien sowie die deutschen Tochtergesellschaften in Augsburg und Ruhstorf enthalten geografische Erweiterungen. Beispiel: Rolls-Royce Solution Americas Inc. Die weiteren lokalen und regionalen Gesellschaften von Rolls-Royce Power Systems werden bis Ende September 2021 umfirmiert.