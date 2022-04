Neue Projektleitung für die IBO in Friedrichshafen

Die junge Visionärin und der neue Kopf des Projekts IBO und Schwestermessen ist bereits erfahren im Messegeschäft: Als Teil der Projektteams Aqua-Fisch und Motorradwelt Bodensee stellt Julia Graf schon seit fast sieben Jahren bei der Messe Friedrichshafen ihre Talente unter Beweis. Anliegen und Wünsche von ausstellenden Unternehmen sind ihr somit bestens vertraut, ebenso die Gestaltung eines emotionalen Showprogramms sowie die betriebsinternen Abläufe des Messeunternehmens.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Julia Graf ist fest in der Region verankert als gebürtige Häflerin

Die neue Projektleiterin stammt selbst aus Friedrichshafen, studierte an der Dualen Hochschule Ravensburg Tourismus und ist somit, wie auch die bunte Frühjahrsmesse selbst, fest in der Region verankert. Gemeinsam mit dem bewährten IBO-Team freut sie sich auf das Messequartett 2023 und die damit verbundenen Aufgaben: „Die IBO kenne ich schon immer und ich kann mich sehr gut mit ihr identifizieren, da sie für Friedrichshafen eine außerordentlich große Bedeutung hat. Als gebürtige Häflerin nimmt das einen sehr hohen Stellenwert für mich ein.“ Zeitgleich übernimmt Julia Graf ab dem 1. April auch die Projektleitung der internationalen Messe für Tortendesign und kreatives Backen My Cake, welche vom 14. bis 15. Mai 2022 in Friedrichshafen stattfindet. Sie übernimmt damit die Verantwortung für das Messe-Doppel, das zuvor von Rolf Hofer geleitet wurde, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Abschied vom ehemaligen Projektleiter

„Rolf Hofer, der die IBO in Friedrichshafen neun Jahre lang mit viel Herzblut und Engagement realisierte, hat sich nun beruflich neu orientiert und eine Geschäftsleitungsposition in der Baufertigung übernommen. Wir danken ihm für die Prägung der IBO, welche er in hervorragendem Zustand übergibt – nicht nur im Format sondern auch in all ihren Ausprägungen. Wir freuen uns, dass Rolf Hofer in Zukunft in neuer Aufgabe als Aussteller zu uns auf die Messe kommt,“ verabschiedet Messe-Chef Klaus Wellmann den ehemaligen IBO-Projektleiter.

Nächster Messetermin

Die nächste IBO findet wieder zusammen mit den Schwestermessen „Urlaub Freizeit Reisen“, „Garten & Ambiente Bodensee“ und „Neues Bauen“ im März 2023 statt.