Messe Friedrichshafen besetzt Projektleitungen neu

Personalwechsel in den Projektleitungen Vertical Pro, IBO nebst Schwestermessen und My Cake: Die Messe Friedrichshafen besetzt mit Annika Raff und Julia Graf Projektleitungen neu. Genaueres über die neuen Gesichter in den Projektteams.

Mit zwei Personalwechseln gehen die Projektteams der Vertical Pro, IBO nebst Schwestermessen sowie der My Cake in die Zukunft: Zum 1. April übernimmt Annika Raff (46) die Projektleitung der Vertical Pro und Julia Graf (32) verantwortet neben dem Messequartett IBO, Neues BauEn, Garten & Ambiente Bodensee und Urlaub Freizeit Reisen auch die Tortenmesse My Cake.

Der Messegeschäftsführer freut sich „Mit Annika Raff und Julia Graf gewinnen wir zwei Projektleiterinnen, die mit ihrem Wissen bereits seit vielen Jahren die Veranstaltungen der Messe Friedrichshafen mitgestalten und für ihre neuen Aufgaben die besten Voraussetzungen mitbringen“, freut sich Messegeschäftsführer Klaus Wellmann. Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Annika Raff weißt langjährige Berufserfahrung auf Annika Raff ist seit 2003 bei der Messe Friedrichshafen tätig. Die gebürtige Tettnangerin stellt bereits seit 14 Jahren ihre organisatorischen und strategischen Talente als Projektleiterin im Bereich Business Development unter Beweis und wird diese Aufgabe auch weiterhin neben ihrer neuen Tätigkeit für die Fachmesse Vertical Pro, die sich um professionelle Höhenarbeit und Seilzugangstechnik dreht, fortführen. Übergeben wird das Projekt von Dirk Heidrich, welcher weiterhin als Projektleiter für die Fahrradleitmesse Eurobike der fairnamic GmbH, Tochtergesellschaft der Messe Friedrichshafen, verantwortlich bleiben wird. Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vorgängerin verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch Julia Graf ist seit 2015 im Team der Messe Friedrichshafen und verantwortlich für die Messen Aqua-Fisch und Motorradwelt Bodensee sowie die Organisation des Rahmenprogramms. Ihr Vorgänger Rolf Hofer war seit 2013 bei der Messe Friedrichshafen für die IBO und ihre Schwestermessen und seit 2018 als Projektleiter für die My Cake verantwortlich und verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um eine Geschäftsleitungsposition in der Baufertigung zu übernehmen. Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform