So verlief die Tuning World Bodensee 2022

Im dritten Pandemie-Jahr meldete sich die Tuning World Bodensee zurück. 87.300 Autobegeisterte tummelten sich von Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Mai in den Messehallen in Friedrichshafen. „Die Tuning World Bodensee hat wieder einmal gezeigt, dass die Liebe zum Automobil und seine Veredelung ein vielseitiges junges Publikum aus ganz Deutschland und dem Dreiländereck anzieht. Wir freuen uns über einen geglückten Neustart, zufriedene Aussteller und ein volles Messegelände“, resümiert Messegeschäftsführer Klaus Wellmann.

Wie fällt das Fazit aus?

1.500 Autos, 850 Teilnehmende aus Industrie und Szene, elf Hallen und drei Freigelände – vier Tage lang zelebrierte das Messe-Event die Tuning-Szene. Für die Aussteller war die erste Veranstaltung seit zwei Jahren ein Erfolg: „Wir sind sehr zufrieden mit der Tuning World Bodensee 2022. Für uns war die diesjährige Veranstaltung ein Pflichttermin nach der Corona-Pause […] Das Publikum war freundlich, kauffreudig und wir hatten bereits am Samstag unsere Zielsetzung für die gesamte Tuning World Bodensee erreicht.“, bilanzieren Mareike Fox und Dirk Klötzing, Inhaber des Foxed Store.

Unerwartete Erfolge und große Erleichterung

Ähnlich sieht das Dominik Koller, Geschäftsführer und Inhaber der Bavarian Car Club GmbH: „Die vier Tage auf der Tuning World Bodensee haben unsere Erwartungen übertroffen. Die Besucher waren sehr interessiert an unseren Produkten und kauffreudig. Bereits am dritten Tag hatten wir unseren Zielwert verdoppelt.“ Auch Elvis Sklepic, Vertriebsleiter Deutschland und Österreich von BBS automotive, zeigt sich nach der Rückkehr erleichtert: „Es tut richtig gut, dass endlich wieder Messen sind und wir von BBS freuen uns darüber, mit einem eigenen Stand nach über neun Jahren Messepause in Friedrichshafen wieder vor Ort sein zu können.“

Pläne für 2023 stehen bereits fest

„Trotz der erschwerten Planungsbedingungen in diesem Jahr ist es uns gelungen ein tolles Event auf die Beine zu stellen und der Szene wieder einen Treffpunkt zu bieten. Insofern sehen wir die Besucherzahl und auch das Feedback aus der Community als absolute Bestätigung für unsere Veranstaltung. Es waren treue und neue Fans auf dem Messegelände zugegen“, erklärt Messechef Klaus Wellmann. Für das kommende Jahr plane er ein noch „umfangreicheres Messe-Event“. Für dieses steht bereits auch der Termin fest. 2023 kehrt die Tuning World Bodensee von Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Mai auf dem Messegelände in Friedrichshafen zurück.