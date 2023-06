Neue Personalchefin: ZF Friedrichshafen AG erweitert sein Vorstandsteam

Personalie

Dr. Lea Corzilius übernimmt bei ZF die Verantwortung für Personal, Recht und Compliance. Foto: ZF

Der Aufsichtsrat der ZF Friedrichshafen AG hat in einer außerordentlichen Sitzung Dr. Lea Corzilius zum neuen Vorstandsmitglied für Personal, Recht und Compliance berufen. Die 34 Jahre alte Wirtschaftswissenschaftlerin war zuletzt als Geschäftsführerin beim Lippstädter Automobilzulieferer Hella beschäftigt.

ZF-Aufsichtsrat hält große Stücke auf die neue Personalchefin

„Mit Dr. Lea Corzilius haben wir eine höchst kompetente Nachfolgerin für Sabine Jaskula gewonnen. Sie kennt die Zulieferindustrie und ihre aktuellen Herausforderungen bestens und kann daher ohne Anlaufzeit das Vorstandsteam um Dr. Holger Klein ergänzen und eigene Impulse setzen“, sagt der ZF-Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Heinrich Hiesinger und fügt hinzu: „Sabine Jaskula danke ich ausdrücklich für ihr Engagement für ZF in den vergangenen Jahren. Dank ihrer Führung haben sich ihre Verantwortungsbereiche in den vergangenen Jahren ganz entscheidend weiterentwickelt und tragen damit ihren Teil zur Umsetzung der ZF-Strategie bei.” Jaskula war 2019 von Continental zu ZF gewechselt. In den vergangenen fünf Jahren hat sie den Bereich Personal, Recht und Compliance und Nachhaltigkeit verantwortet.

Der bisherige Werdegang des neuen ZF-Vorstandsmitglieds

Dr. Corzilius hat Wirtschaftswissenschaften an der WHU Otto Beisheim School of Management sowie der HEC Paris studiert und an der Technischen Universität Dortmund promoviert. Zusätzlich absolvierte sie an der Universität Heidelberg ein rechtswissenschaftliches Studium zum Master of Laws (LL.M.). Von 2011 bis 2017 war Dr. Corzilius bei McKinsey & Company in Frankfurt und Düsseldorf tätig. 2017 wechselte sie zum Automobilzulieferer HELLA und durchlief verschiedene Stationen im Personalbereich des Unternehmens. Zum Oktober 2020 berief sie der Gesellschafterausschuss zur Geschäftsführerin Personal und zur Arbeitsdirektorin. Außerdem verantwortete sie seit Februar 2022 das Geschäftsfeld Lifecycle Solutions, das die Aktivitäten des Aftermarkts sowie des Special Original Equipments bündelt. In ihrem Aufgabenbereich als Geschäftsführerin Personal bei Hella trug sie die globale Verantwortung für die strategischen und operativen HR-Funktionen.

Suche bei ZF lief bereits seit Februar

„Dr. Lea Corzilius hat ausgewiesene Expertise in der Zulieferbranche und ist mit den HR-Themen bestens vertraut. Mit ihr werden wir den Weg der Transformation fortsetzen und dabei die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets im Auge behalten“, sagt Andreas Brand als Vertreter der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen, die 93,8 Prozent der Anteile an ZF hält. Nach der Ankündigung von Sabine Jaskula im Februar, ihren Vertrag bei ZF nicht zu verlängern, hatte sich der Aufsichtsrat intensiv mit der Nachfolgesuche beschäftigt. „Mit Dr. Lea Corzilius bringen wir fundiertes Fachwissen im Personalbereich, Expertise in unserer Industrie aber auch viel frischen Wind zu ZF, um die aktuellen und anstehenden Herausforderungen zu meistern“, ergänzt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Heinrich Hiesinger.