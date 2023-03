Der Aufsichtsrat von ZF Friedrichshafen stellt sich neu auf

Personalie

Dr. Heinrich Hiesinger wurde in der konstituierenden Sitzung des ZF-Aufsichtsrats am 15. März 2023 erneut zu dessen Vorsitzenden gewählt. (Quelle: ZF)

Am Mittwoch, dem 15. März, beendete der aktuelle Aufsichtsrat der ZF Friedrichshafen AG seine fünfjährige Amtsperiode und wurde somit von der Hauptversammlung entlastet. Bereits am selben Tag wurde ein Gremium für die neue Amtsperiode einberufen, mit drei mit drei neuen Mitgliedern für die Seite der Anteilseigner und einem neu gewählten Vertreter der Arbeitnehmerseite. Ebendieses Gremium wählte Dr. Heinrich Hiesinger zum Aufsichtsratvorsitzenden, der somit seine Position aus der vergangenen Amtsperiode beibehalten wird. Den stellvertretenden Vorsitz übernimmt Roman Zitzelsberger. Dr. Hiesinger ist vom neuen Gremium überzeugt: „Mit dem neu zusammengesetzten Gremium stellen wir Kontinuität und Detailwissen zum Unternehmen sicher, die uns Stabilität im Wandel geben, und setzen gleichzeitig wichtige neue Akzente, um ZF in neuen Technologiefeldern voranzubringen.“

Das sind die neuen Vertreter der Anteilseigner

Bereits am 20. Dezember 2022 hatte der damals noch 20-köpfige Aufsichtsrat von ZF Friedrichshafen auf seiner Sitzung Rachel Empey, Dr. Feiyu Xu und Dr. Rolf Breidenbach als Vertreter der Anteilseigner neu ins Gremium der Firma aufgenommen. Die drei neuen Mitglieder treten in die Fußstapfen von Dagmar Steinert, Jürgen Otto und Dr. Mohsen Sohi, die ihre Aufsichtsratsmandate nun auf eigenen Wunsch hin beendeten. Rachel Empey war von 2017 bis August 2022 Finanzvorständin des Gesundheitskonzerns Fresenius in Bad Homburg. Dr. Feiyu Xu ist seit 2020 als Senior Vice President für die Leitung des Bereichs Künstliche Intelligenz des Softwarekonzerns SAP SE verantwortlich. Und Dr. Rolf Breidenbach war von 2004 bis Juni 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung des Automobilzulieferers Hella GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Lippstadt. Eine Entscheidung über die Nachfolge des vor wenigen Wochen verstorbenen Vertreters der Ulderup-Stiftung im Aufsichtsrat, Dr. Joachim Meinecke, ist noch nicht gefallen.

Ein Neuzugang bei den Arbeitnehmervertretern

Mitte Februar wählten 365 Delegierte aus allen deutschen ZF-Standorten zehn Arbeitnehmervertreter in den ZF-Aufsichtsrat. Viel ändert sich nicht in der Zusammensetzung, denn neun von zehn Arbeitnehmervertretern bleiben dem Gremium auch in der künftigen Amtsphase erhalten. Dabei gingen sechs Mandate an Vertreter, die zugleich auch Vorsitzende ihrer jeweiligen Standortbetriebsräte sind: Achim Dietrich aus Friedrichshafen, Oliver Moll aus Schweinfurt, Mario Kläs aus Saarbrücken, Hermann Sicklinger aus Passau, Erdal Tahta aus Koblenz und Jörg Amon aus Lemförde/Dielingen. Mit Jürgen Sammer aus Friedrichshafen gibt es dennoch auch hier einen Neuzugang. Dieser folgt auf Joachim Holzner, der diesmal nicht mehr zur Wahl angetreten war. Als Vertreter der Gewerkschaften bleiben Roman Zitzelsberger (Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg), Helene Sommer (Erste Bevollmächtigte der IG-Metall-Geschäftsstelle Friedrichshafen-Oberschwaben) sowie Peter Kippes (IG Metall Frankfurt) dem ZF-Aufsichtsrat erhalten. Der wiedergewählte Aufsichtsratvorsitzende Dr. Heinrich Hiesinger dankte den Mitgliedern für ihre Zusammenarbeit: „Sie haben mit ihrer sehr engagierten und erfolgreichen Arbeit dazu beigetragen, ZF in einem in den vergangenen Jahren äußerst herausfordernden Marktumfeld und in einer anspruchsvollen Phase der Transformation weiter voranzubringen.“