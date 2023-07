ZF Friedrichshafen startet Joint-Venture mit chinesischem Elektronik-Konzern Foxconn

Kooperation

Dr. Holger Klein, Vorstandsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG (links), und Young Liu, CEO und Chairman der Hon Hai Technology Group (Foxconn). Foto: ZF

Foxconn will die Hälfte der ZF Chassis Modules GmbH erwerben. Von der Beteiligung verspricht sich ZF einen entscheidenden Vorteil am Markt. Dieses Ziel verfolgen die beiden Unternehmen.

Die ZF Friedrichshafen AG und die Hon Hai Technology Group (Foxconn), einer der weltweit größten Elektronikproduzenten, haben jetzt eine 50:50-Partnerschaft im Bereich Pkw-Fahrwerksysteme geschlossen. Dies sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer schnelleren und umfassenderen Zusammenarbeit mit namhaften Kunden sowohl in der Automobil- als auch in der Zulieferindustrie, erklären beide Unternehmen in einer Mitteilung.

Foxconn will eine 50-prozentige Beteiligung an der ZF Chassis Modules GmbH erwerben – ein Geschäftsfeld von ZF, in dem die Montage von Pkw-Achssystemen gebündelt ist und dessen Unternehmenswert bei rund einer Milliarde Euro (rund 1,1 Milliarden US-Dollar) liegt. Diese strategische Partnerschaft soll der ZF Chassis Modules GmbH ermöglichen, ihre Marktchancen weiter auszubauen. Gleichzeitig soll sie Foxconn neue Perspektiven im Automobilsektor eröffnen. Die Partnerschaft wird die gegenseitigen Kompetenzen nutzen und das Produktangebot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und besonders für Elektrofahrzeuge zu erweitern.

So schätzt ZF-CEO Dr. Holger Klein die Kooperation mit Foxconn ein

„Mit Foxconn haben wir einen starken strategischen Partner gewonnen, mit dem wir neue Perspektiven und Chancen für die ZF Chassis Modules GmbH erschließen können“, sagt ZF-Vorstandsvorsitzender Dr. Holger Klein. „ZF als global agierender Automobilzulieferer und Foxconn als führender Elektronikhersteller ergänzen sich ausgezeichnet, um gemeinsam neue Kundenkreise zu erschließen und die Präsenz insbesondere in Wachstumsmärkten auszubauen. Mit diesem Schritt setzen wir unsere Strategie um, in bestimmten Geschäftsfeldern von ZF mit Unterstützung externer Partner über die bisherigen Grenzen hinaus zu wachsen.“

Der Sitz der ZF in Friedrichshafen. Foto: ZF Friedrichshafen AG

„Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft. Das globale Netzwerk und das Know-how von Foxconn im Bereich Supply-Chain-Management sowie die Expertise, die Sorgfalt und das Engagement der ZF Chassis Modules GmbH werden zu einer erfolgreichen Wertschöpfung für unsere Anteilseigner führen“, sagt Young Liu, Chairman und CEO von Foxconn. „Wir sind sehr daran interessiert, mit ZF weitere Partnerschaftsmöglichkeiten im Transport- und Mobilitätsbereich zu erschließen.“

Wann tritt das Joint-Venture von ZF und Foxconn in Kraft?

Der Unternehmenswert des ZF-Geschäftsbereichs liegt bei mindestens rund einer Milliarde Euro (rund 1,1 Milliarden US-Dollar). ZF und Foxconn gehen davon aus, dass die Joint-Venture-Vereinbarung innerhalb von sechs bis neun Monaten nach Unterzeichnung und nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in Kraft treten wird.

Die ZF Chassis Modules GmbH beliefert globale Premium- und Volumenhersteller und ist an 25 Standorten weltweit vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.300 Mitarbeiter, davon 100 in Deutschland. Der Umsatz des Geschäftsfelds wird im Jahr 2023 voraussichtlich vier Milliarden Euro (rund 4,5 Milliarden US-Dollar) übersteigen.