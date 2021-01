Messe Friedrichshafen: So ist das Jahr 2021 trotz Corona geplant

Die Messe Friedrichshafen habe ihre Aktivitäten für das erste und zweite Quartal 2021 neu definiert. Nach der bereits erfolgten Absage der Motorradwelt Bodensee Ende Januar 2021 und der Verschiebung der My Cake im Februar 2021 werden auch weitere Messen verschoben. Zugleich konnte das Messeteam aber sogar in diesen angespannten Zeiten neue Veranstaltungen für den Messeplatz am Bodensee gewinnen.

„Das Pandemiegeschehen stellt die Messe- und Veranstaltungsbranche auch im laufenden Jahr vor große Herausforderungen und sorgt dafür, dass 2021 noch weitere Veranstaltungen leider nicht wie geplant durchgeführt werden können. Nach Abwägung zahlreicher Faktoren wie beispielsweise Saisonhöhepunkte der jeweiligen Märkte, Terminüberschneidungen oder Geländeverfügbarkeiten kommen nun vor allem bei den Frühjahrsmessen die entwickelten Alternativkonzepte zum Tragen“, erklärt Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen.

„Zuversicht auf ein im Vergleich zu 2020 erfolgreicheres Veranstaltungsjahr 2021 schöpfen wir neben der anlaufenden Corona-Immunisierung vor allem aus der Durchführung zahlreicher Leitmessen und sogar verschiedenster Neuveranstaltungen ab dem zweiten Halbjahr“, berichtet Wellmann weiter.

Aqua-Fisch auf 4. bis 6. März 2022 verschoben

Die internationale Messe für Angeln, Fliegenfischen und Aquaristik kann nicht wie geplant vom 5. bis 7. März 2021 stattfinden und wird auf den 4. bis 6. März 2022 verschoben. Grund dafür sind Corona-bedingte Unsicherheiten seitens der Aussteller.

Fachmesse KPA ein Jahr später

Die Messe Friedrichshafen muss die Fachmesse "KPA - Kunststoff Produkte Aktuell", die am 23. und 24. März 2021 im Messezentrum Ulm geplant war, auf nächstes Jahr verschieben.

Tuning World Bodensee setzt 2021 aus

Die Tuning World Bodensee 2021 wird aufgrund der aktuellen Situation nicht starten können. Die nächste Tuning World Bodensee findet von Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Mai 2022 auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt.

Internationales Tortenevent

Die Durchführung der Internationalen Messe für Tortendesign und kreatives Backen My Cake ist Anfang Februar 2021 nicht möglich. Das internationale Tortenevent wird auf den 12. und 13. Juni 2021 verlegt.

"Es bleibt wie es ist" gilt für Oldtimer-Fans und Funker

Oldtimerfreunde haben den Termin der Motorworld Classic Bodensee vom 18. bis 20. Juni notiert. Die Vorbereitungen für die Messe für klassische Mobilität laufen bereits.

Frühjahrsmesse IBO im Sommer

Die Frühjahrsmesse IBO kann nicht wie geplant vom 17. bis 21. März 2021 stattfinden, sondern muss mit einem veränderten Konzept auf einen neuen Termin im Juli gehen: Sie findet von Donnerstag, 8. bis Sonntag, 11. Juli 2021 auf dem Messegelände statt.

AERO South Africa

Vom 8. bis 10. Juli 2021 findet Afrikas größte Messe für die allgemeine Luftfahrt statt. Die Veranstaltung auf dem Wanderboom National Airport Field organisiert die Messe Friedrichshafen im Schulterschluss mit der Messe Frankfurt.

AERO

Die Internationale Luftfahrtmesse AERO, die vom 21. bis 24. April 2021 auf dem Messegelände geplant war, muss aufgrund des erneuten Lockdowns auf 14. bis 17. Juli 2021 verschoben werden.

Gemeinsam mit der Händlerverbundgruppe BICO veranstalten die EUROBIKE-Organisatoren vom 24. bis 26. Juli 2021 die "EUROBICO - Order & Preview Show" als B2B- und Medien-Saisonauftakt auf dem Messeareal in Frankfurt am Main.

EUROBIKE rollt an

Die 29. EUROBIKE findet am Bodensee von Mittwoch, 1. bis Samstag, 4. September 2021 statt.

Interboot

Die Internationale Wassersport-Ausstellung Interboot setzt auf ihren Termin vom 18. bis 26. September 2021.

Premiere: AERO ASIA erstmals in China

Premiere feiert in China die AERO ASIA vom 28. bis 31.Oktober auf dem Zhuhai Airport Messegelände. Die AERO ASIA ist eine Zusammenarbeit der Messe Friedrichshafen und der Zhuhai Airshow Company.

Verschobene Premiere: EUROPEAN ROTORS

Die erste EUROPEAN ROTORS konnte nicht wie geplant vom 10. bis 12. November 2020 stattfinden, sondern wurde auf den 16. bis 18. November 2021 verschoben.

Neue Veranstaltung: Fachmesse Vertical Pro

Mit Vertical Pro geht am 19. und 20. November 2021 eine neue jährliche Fachmesse an den Start.