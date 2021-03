Augsburg: So verlief die digitale Berufsmesse fitforJOB

Statt von Stand zu Stand durch die Messehallen der „fitforJOB!“ zu gehen, konnten sich Jugendliche am 20. März bequem von zu Hause aus am Bildschirm mit den Ausbildungsangebote in der Region beschäftigen. Da die Messe als Präsenzveranstaltung Corona-bedingt nicht möglich war, hatten die Veranstalter Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) und die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) eine digitale Messeplattform geschaffen. Dabei konnten die beiden Wirtschaftskammern rund 4000 Logins verbuchen.

„Die Resonanz war überwältigend,“ bestätigen Claudia Möller (HWK) und Thorben Klein (IHK), die Projektleiter der ersten digitalen „fitforJOB!“. „Die Jugendlichen hatten großes Interesse und haben die Angebote der Unternehmen, Organisationen und Wirtschaftskammern super angenommen.“ Rund 100 Aussteller, Betriebe und Bildungseinrichtungen waren bei der „fitforJOB!“ mit dabei. Sie präsentierten ihre Ausbildungsberufe, Aus- und Weiterbildungsangebote, offene Stellen und gaben Tipps für die Bewerbung. „Auch Eltern und Lehrer haben unser Angebot genutzt, um ihre Kinder bei der Berufsorientierung zu unterstützen,“ freuen sich die beiden Projektleiter.

Wie auf einer Präsenzmesse konnten die Besucher während der Messezeit von 9 bis 15 Uhr mit den Experten auf der Messe sprechen. Per Chat wurden so die Fragen der Jugendlichen beantwortet und Tipps gegeben. Gerade diese Möglichkeit die jeweiligen Gesprächspartner zu sehen, wurde häufig wahrgenommen und hatte den Vorteil, dass die Berater individueller auf die jungen Menschen eingehen konnten. „Viele Jugendliche waren gut vorbereitet, interessiert und stellten gezielte Fragen. Spezifische Auskünfte zum jeweiligen Beruf, aber auch ob Praktika aktuell möglich sind, standen für die Besucher im Vordergrund. Auch wollten viele wissen, wo sie nach der Messe noch Hilfe und Unterstützung bekommen könnten,“ stellten Möller und Klein zusammenfassend fest.

Projektleiter Möller und Klein sind sich sicher: „Die „fitforJOB!“ 2021 digital hat Jugendliche hervorragend bei der Wahl eines Ausbildungsberufs und der Stellensuche unterstützt. Jugendlichen, die bis jetzt nicht dabei waren, raten wir sehr, die fitforJOB! in der kommenden Woche zu besuchen. Bis zum 27.3. können die Stände noch besucht werden. Über E-Mail kann man außerdem auch in dieser Zeit mit den Betrieben in Kontakt treten.“