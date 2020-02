Meckatzer Löwenbräu ergänzt Geschäftsführung

Der 51-jährige Matthias Tomasetti ist bereits seit zehn Jahren kaufmännischer Leiter und Prokurist bei Meckatzer. Nun wurde er mit Wirkung zum 1. Januar 2020 von der Gesellschafterversammlung in die Geschäftsführung berufen. Der Diplom-Kaufmann führt die Allgäuer Traditionsbrauerei nun gemeinsam mit Michael Weiß, dem geschäftsführenden Gesellschafter. In seiner Funktion verantwortet Tomasetti künftig die Logistik, den Einkauf, das Personalwesen sowie den kaufmännischen Bereich.

Michael Weiss ist zuversichtlich

„Ich freue mich sehr, dass Matthias Tomasetti die Herausforderung angenommen hat“, so Michael Weiß. „Denn die täglichen Aufgaben werden zunehmend vielfältiger, die Märkte ändern sich und wir schaffen damit die Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Unternehmensentwicklung.“ Matthias Tomasetti ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und wohnt in Bodolz am Bodensee.

Familiengeschichte der Meckatzer Löwenbräu

Gegründet wurde die Meckatzer Brauerei zum Löwen bereits im Jahr 1738 von Josef Fässler. 1853 kam sie in Besitz der Familie Weiss, als Gebhard Weiss die in Konkurs gegangene Landbrauerei erwarb. Gemeinsam mit seiner Frau, Lena Weiss, baute er den Betrieb aus. Nach dem Tod von Gebhard Weiss, entschied sich Lena Weiss gegen den Verkauf der Brauerei und kümmerte sich selbst um das Unternehmen samt Mitarbeitern. Der gemeinsame Sohn Benedikt Weiss wurde 1896 zum alleinigen Besitzer der Brauerei. Durch einen Neubau sicherte er dem Familienunternehmen seine Zukunft. Auch absatzpolitisch zeigte Benedikt Weiss unternehmerischen Weitblick: 1905 beantragte er beim kaiserlichen Parlament die Eintragung der Marke „Meckatzer Weiss-Gold“. Drei Jahre später soll es als erste Allgäuer Biermarke rechtskräftig registriert worden sein.

Inzwischen ist das Familienunternehmen in den Händen von Michael Weiss. Der geschäftsführende Gesellschafter führt die Brauerei heute in der vierten Generation mit Matthias Tomasetti zusammen.