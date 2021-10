Löwenbräu erhält Auszeichnung für Klimaschutz

„Da uns das Gedeihen unserer Heimatsregion sehr am Herzen liegt, wollen wir durch nachhaltiges Wirtschaften unseren aktiven Beitrag leisten.“, so der Geschäftsführer Michael Weiß. Das Familienunternehmen erarbeitet seit 1994 regelmäßig Umweltschutzhandbücher und nimmt seit 20 Jahren freiwillig am „EG-Öko-Audit“, heute EMAS sowie am „Umweltpakt Bayern“ teil.

Um transportbedingte Emissionen zu vermeiden, bevorzugt das Unternehmen Güter aus der Region Allgäu-Bodensee-Oberschwaben und setzt auf Lieferanten, die ihre Umweltleistungen offiziell bestätigen können. Zudem wird auch bei Werbedrucksachen darauf geachtet, Druckereien aus nächster Umgebung auszuwählen, deren Umweltleistungen jederzeit nachprüfbar sind.

Dieser gelebte Umwelt- und Klimaschutz wurde nun auch vom Bayerischen Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten Glauber ausgezeichnet. Landrat Elmar Stegmann überbrachte Michael Weiß persönlich die Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern: „Für Ihr herausragendes Engagement zum Schutz unserer Umwelt spreche ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung aus. Sie tragen damit nicht nur zur Sicherung von Arbeitsplätzen und wirtschaftlichem Erfolg in einer intakten, lebenswerten Umwelt bei, sondern nehmen auch für andere Unternehmen eine wichtige Vorbildfunktion in Sachen Umwelt- und Kilmaschutz ein.“

Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist Impulsgeber für neue Wege, Methoden und Themenfelder, mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung Bayerns. Übergeordnetes Ziel ist es, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Grundlagen der heutigen und der künftigen Generationen in Bayern zu verbessern. Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist eine Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft.