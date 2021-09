Liebherr-Aerospace in Lindenberg stellt Führungsteam neu auf

Mit Wirkung zum 1. September 2021 wurde Philipp Walter zum neuen kaufmännischen Geschäftsführer der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH bestellt. Das teilte das Unternehmen nun mit. Er leitet das Unternehmen zusammen mit dem technischen Geschäftsführer, Dr. Klaus Schneider, und Martin Wandel, dem Geschäftsführer für Produktion.

Philipp Walter ist seit 14 Jahren auf internationaler Ebene für die Firmengruppe Liebherr tätig. Er begann 2007 als Finanzcontroller bei der Liebherr (Thailand) Co., Ltd. in Rayong und übernahm dort im weiteren Verlauf die Geschäftsführung. Im Jahr 2014 wechselte er als Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich zur Liebherr Mining Equipment in Newport News in Virginia (USA). Nach den Jahren in Asien und den USA bringt Philipp Walter nun seine gesammelten Erfahrungen mit nach Lindenberg: „Ich freue mich sehr darauf, Teil der Luftfahrt-Mannschaft zu werden und die Liebherr-Aerospace in Lindenberg gemeinsam mit meinen beiden Geschäftsführer-Kollegen zu führen.“

Die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, gehört zur Sparte Aerospace und Verkehrstechnik der Firmengruppe Liebherr. Sie ist auf die Entwicklung und Fertigung von Flugzeugfahrwerken sowie Flugsteuerungs- und Betätigungssystemen für Flugzeuge und Helikopter aller Art spezialisiert. An den Standorten Lindenberg und Friedrichshafen arbeiten rund 2.500 Beschäftigte.

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Die Firmengruppe umfasst heute über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten, beschäftigt rund 48.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2020 einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 10,3 Milliarden Euro. Die Firmengruppe wurde im Jahr 1949 in Kirchdorf an der Iller gegründet.