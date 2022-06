Liebherr-Aerospace Lindenberg stellt neuen Geschäftsführer vor

Zum 1. Juni 2022 wurde die Geschäftsführung der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH erweitert. Gerd Heinzelmann ist fortan Geschäftsführer für den kommerziellen Bereich mit Vertrieb, Kundendienst und Serienprogramm-Management. Er leitet das Unternehmen fortan zusammen mit dem technischen Geschäftsführer, Dr. Klaus Schneider, dem Geschäftsführer Finanzen und Administration, Philipp Walter sowie dem Geschäftsführer für Produktion, Martin Wandel.

Gemeinsamer Weg wird fortgeführt

Heinzelmann ist bereits seit 24 Jahren bei der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH in verschiedenen Funktionen tätig und kennt daher sowohl die Luftfahrtindustrie als auch Kunden und Partner seit vielen Jahren. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann 1998 übernahm er 2003 die Vertriebsauftragsabwicklung. Seit 2012 ist er Bereichsleiter Vertrieb und Serienprogramm-Management im Unternehmen. In dieser Funktion unterstützte er bisher schon die Geschäftsführung und wirkte bei Entscheidungsprozessen mit.

Heinzelmann hat Vertrieb im Fokus

Der 44-Jährige erklärt über seine neue Position: „Ich freue mich sehr darauf, unsere Ziele gemeinsam mit meinen Geschäftsführer-Kollegen umzusetzen. Unsere Technologie-Lösungen tragen entscheidend zu den Klimazielen der Luftfahrtindustrie bei. Wir werden uns intensiv dafür einsetzen, unsere Produkte bei den Flugzeugherstellern zu platzieren und unsere Kundendienstleistungen anzubieten.“

Personelle Verstärkung war strategisch geplant

Die Erweiterung der Geschäftsführung erfolgt im Einklang mit der vertrieblichen Ausrichtung der Spartenobergesellschaft des Produktsegments Aerospace und Verkehrstechnik in der Firmengruppe Liebherr, der Liebherr-Aerospace & Transportation SAS in Frankreich. Die Geschäftsführungen der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH in Deutschland und der Liebherr-Aerospace Toulouse SAS in Frankreich wurden jeweils um diese Position des Geschäftsführers für den kommerziellen Bereich erweitert.