Hubert Aiwanger zu Gast bei Liebherr-Aerospace Lindenberg

Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern, Hubert Aiwanger, informierte sich Anfang April während eines Besuches bei der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH über die Aktivitäten des Unternehmens sowie die allgemeine Situation der Luftfahrtbranche. Die Geschäftsführer Dr. Klaus Schneider, Martin Wandel und Philipp Walter führten Minister Aiwanger durch den Liebherr-Standort.

Beitrag zum Klimaneutralem Fliegen

Aiwanger zeigte sich während des Firmenrundgangs sehr beeindruckt und betonte den wichtigen Beitrag bayerischer Unternehmen zum klimaneutralen Fliegen: „Innovationen von Firmen wie Liebherr-Aerospace leisten Wegweisendes für die Ziele des Green Deals der Europäischen Kommission zur Reduktion von CO2- und Lärmemissionen bei Flugzeugen.“

Liebherr hat den Standort in Lindenberg in den letzten Jahren umfangreich ausgebaut und mit Investitionen in Infrastruktur und technische Innovationen die Voraussetzungen geschafften, den Wunsch nach Mobilität umweltverträglicher zu gestalten. Martin Wandel erklärte: „Der Wunsch zu reisen ist ungebrochen und der Bedarf an umweltverträglichen und nachhaltigen Technologien wird weiter anwachsen. Wir werden deshalb weiterhin unsere Rolle als bedeutender Systemanbieter ausfüllen und unseren Beitrag für die Zukunft der Luftfahrtbranche leisten.“

Große Wertlegung auf Ausbildungsbereiche

Dafür baut das Unternehmen auf das Know-How seiner Mitarbeiter. Die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb der Region Westallgäu, ist seit sechs Jahrzehnten am Standort in Lindenberg verwurzelt und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Um diese weiterhin erfolgreich gestalten zu können, bedarf es unter anderem an Nachwuchskräften. Philipp Walter sagte: „Wir legen großen Wert auf einen starken Ausbildungsbereich und investieren hier kontinuierlich. Im letzten Jahr haben wir außerdem die Ausbildung, Entwicklung und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem zentralen Bildungszentrum gebündelt, von dem wir uns sehr viel versprechen.“