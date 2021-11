Liebherr-Aerospace ehrt langjährige Mitarbeiter in Lindenberg

Auf den reichen Erfahrungsschatz von insgesamt 4.765 Jahren blickten die drei Geschäftsführer Dr. Klaus Schneider, Philipp Walter und Martin Wandel gemeinsam bei der Begrüßung der Jubilare.

In seiner Festrede erklärte Dr. Klaus Schneider: „2020 mussten wir unsere Jubilarfeier pandemiebedingt leider verschieben. Umso mehr freuen wir uns heute darüber, Ihr Betriebsjubiläum gemeinsam mit Ihnen zu feiern und Ihnen persönlich ausdrücklich zu danken – für Ihren Einsatz, Ihren Fleiß und Ihre Treue. Gerade bei uns in der Luftfahrt ist der „lange Atem“ unabdingbar. Die Laufzeiten der Flugzeugprogramme von bis zu über 30 Jahren zeigen dies eindrucksvoll. Und der langfristige Erfolg ist es auch, der das Handeln von Liebherr seit jeher bestimmt. Sie alle haben einen großen Anteil daran.“

Die Feier der Betriebsjubilare hat eine lange Tradition bei der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH. Der Dank an die Mitarbeiter für deren langjähriges Engagement steht an diesem Abend im Mittelpunkt, begleitet von einer kleinen Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte. Dabei werden wichtige Meilensteine des Unternehmens präsentiert und auch manche Anekdoten erzählt. Unter Einhaltung der jeweils aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften konnte die Veranstaltung in diesem Jahr mit den Jubilarinnen und Jubilaren der Jahre 2020 und 2021 der beiden Standorte Lindenberg und Friedrichshafen an zwei Abenden stattfinden.