Liebherr in Lindenberg setzt in den Sommerferien auf Familienfreundlichkeit

Kinderbetreuung

Die Mottowoche Harry Potter fand bei den Kindern großen Anklang. Foto: Liebherr-Aerospace

Vom 1. Bis 26. August bot das Unternehmen den kleinsten Familienmitgliedern ihrer Mitarbeiter ein breites Programm. Wie Liebherr sein Betreuungsangebot ausgestaltete.

Bei hochsommerlichen Temperaturen starteten knapp 100 Kinder der Beschäftigten der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH am 1. August ihr buntes Ferienprogramm. Vier Wochen lang warteten unterhaltsame Aktionen auf sowohl Kleinkinder zwischen drei und fünf als auch Schulkinder von sechs bis zehn Jahren.

„Die Kinder freuen sich bereits lange im Voraus auf die schöne Zeit im Jahr. Für Eltern sind die Sommerferien aber organisatorisch oft eine große Herausforderung. Es gilt lange Kita- und Schul-schließzeiten mit einer geeigneten Betreuung während der Arbeitszeit zu überbrücken. Deshalb bieten wir bei der Liebherr-Aerospace bereits seit zehn Jahren eine Ferienbetreuung an. Und heuer freuen wir uns ganz besonders, dass wir nach zwei Jahren Pause endlich wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm ausarbeiten konnten“, so Ulrich Thalhofer, Bereichsleiter Personal bei Liebherr in Lindenberg.

Dabei wurde den Kindern einiges geboten: Neben Basteln, Werken und Malen standen jede Woche auch verschiedene besondere Aktionen auf dem Programm. Da wurden Backkönige entdeckt, beim Talentwettbewerb gaben Sängerinnen und Sänger ihr bestes und in der Verkleidungsecke wurden Prinzessinnen gekrönt. Zur Abkühlung an den heißen Sommertagen gab es neben einem Pool auch eine ganze Reihe lustiger Wasserspiele.

Joachim Bihr, Mitarbeiter der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, nutzt das Angebot sehr gerne: „Unsere Kinder sind bereits zum dritten Mal dabei, erst in der Gruppe der kleinen Kinder, mittlerweile bei den Schulkindern. Sie freuen sich immer besonders auf das gemeinsame Mittagessen im Betriebsrestaurant, zu dem ich dazu komme, und natürlich auf den Besuch bei der Werksfeuerwehr“. Die Liebherr-Aerospace plant, auch in 2023 wieder eine Ferienbetreuung für die Kinder ihrer Mitarbeiter anzubieten.