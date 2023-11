Landkreis Lindau unterstützt Nahverkehr durch Millioneninvestition

ÖPNV

Derzeit erhalten die Busse ihre technische Ausrüstung und ihr optisches Erscheinungsbild. Quelle: bodo/Felix Löffelholz

Durch eine Investition von rund 8,2 Millionen Euro hat der Landkreis Lindau neue Linienbusse erworben. So sollen sowohl Verbindungen als auch Taktungen attraktiver werden. Das verändert sich mit dem Neueinsatz.

27 fabrikneue Linienbusse im Wert von insgesamt rund 8,2 Millionen Euro fahren ab dem 10. Dezember im öffentlichen Nahverkehr des Landkreises Lindau. Derzeit erhalten sie ihre technische Ausrüstung und ihr optisches Erscheinungsbild.

Der Fokus des neuen ÖPNV-Konzeptes

Landrat Elmar Stegmann machte sich am Mittwoch, den 15. November, ein Bild von den Vorbereitungen im Friedrichshafener Betriebshof der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH. „Die neuen Busse, alle in einheitlichem bodo-Design und mit einer Top-Ausstattung, sind ein richtiger Hingucker“, schwärmt Elmar Stegmann. Er fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, dass mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember nicht nur die Verbindungen und Taktungen viel attraktiver werden, sondern auch die Busse selbst.“ Damit bringt der Landrat die Kernpunkte des vom Kreistag beschlossenen ÖPNV-Konzepts auf den Punkt.

Höchste Ansprüche: Kundenorientiert, nachhaltig und komfortabel

Die Busse auf allen Haupt- und vielen Nebenlinien des Landkreises sind in Zukunft dank ihrer Niederflurtechnik komfortabel und barrierefrei zugänglich. Bildschirme zur Fahrgastinformation mit Echtzeitdaten, Klimaanlage und kostenloser Internetzugang für die Fahrgäste zählen ebenfalls zur Ausstattung. Die neuen Fahrzeuge erfüllen die höchsten Umweltstandards, die Busse mit Dieselantrieb derzeit erreichen können.

Ab März 2024 fahren zudem auf drei Hauptlinien im oberen Landkreis erstmalig vier Busse mit innovativem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb. Ein solches Exemplar kostet rund 600.000 Euro, teils mitfinanziert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die übrigen neuen Busse mit klassischem Dieselantrieb kosten etwa 250.000 Euro pro Stück. Alle Fahrzeuge stehen im Eigentum der Verkehrsunternehmen, jedoch trägt der Landkreis die laufenden Betriebskosten und sichert die Unternehmen gegen Verlustrisiken ab.

Die Verantwortlichen im Landkreis Lindau

Die künftigen Betreiber des Liniennetzes im Landkreis Lindau sind neben der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH auch das Lindenberger Busunternehmen Burkhard-Reisebüro e. K. sowie eine Arbeitsgemeinschaft aus der Süddeutsche Verkehrslinien GmbH & Co. KG mit Sitz in Laupheim und der Omnibusverkehr Werner Sohler GmbH aus Wangen-Hiltensweiler. Auch die Regionalbus Augsburg GmbH wird weiterhin im Landkreis präsent sein.