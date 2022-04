Landkreis Lindau nimmt 300 Schutzsuchende Ukrainer auf

Seit Ausbruch des Krieges sind bisher rund 300 Menschen aus der Ukraine im Landkreis Lindau aufgenommen worden und haben in der Notunterkunft in Heimenkirch ihre Kontaktdaten hinterlassen. Insgesamt 152 ukrainische Flüchtlinge wurden auch bereits im Ausländeramt erfasst und haben damit einen Aufenthaltstitel beziehungsweise eine Arbeitserlaubnis beantragt. Diese Beantragung ist umfangreich, da die Geflüchteten bei diesem Termin auch erkennungsdienstlich erfasst werden müssen. Das Landratsamt hat seit Beginn des Krieges in der Flüchtlingsunterbringung interne Strukturen kontinuierlich ausgebaut und erweitert.

So wurde beispielsweise eine Hotline im Ausländeramt eingerichtet, in der zwei Mitarbeiter Termine für die Beantragung eines Aufenthaltstitels koordinieren. Das Team in der Flüchtlingsbetreuung vermittelt unter anderem Wohnraum und unterstützt Gastfamilien und das Team im Sozialamt hilft bei der Beantragung von Sozialleistungen. „Die Herausforderung sind enorm und wir sind dankbar für die Hilfe von den vielen Ehrenamtlichen im Landkreis. Die Hilfsbereitschaft ist weiterhin groß,“ so dankt Landrat Elmar Stegmann den vielen Ehrenamtlichen. Aber auch die Ehrenamtlichen haben große Herausforderungen zu bewältigen und wenden sich mit unterschiedlichen Fragestellungen an das Landratsamt. „Jede Anfrage wird individuell beantwortet und wir bitten deshalb auch um etwas Geduld.“

Überforderung der Gastfamilien

In den letzten Tagen melden sich immer wieder Gastfamilien, die nur vorübergehend Geflüchtete aufgenommen haben oder die überfordert sind mit der Situation. Hier unterstützt das Landratsamt aktiv und sucht nach Lösungen. Wichtig ist, dass das Landratsamt frühzeitig informiert wird und noch reagieren kann, beispielsweise durch eine Vermittlung von anderem Wohnraum.

Private Wohnraummeldung

Es haben bereits viele Menschen privaten Wohnraum gemeldet und das Landratsamt baut darüber hinaus auch die dezentralen Unterkünfte aus. Der gemeldete Wohnraum ist gelistet und die Mitarbeiter des Landratsamtes melden sich bei Bedarf. „Bisher konnten wir alle Geflüchteten, die den Wohnraum brauchen und sich bei uns gemeldet haben, vermitteln“, so Carina Seiler, Geschäftsbereichsleiterin Jugend, Soziales und Migration. „Wir wissen jedoch nicht, wie sich die Lage weiterentwickelt und sind daher dankbar um bereitgestellten Wohnraum, auch wenn wir uns nicht sofort melden.“

Kindergarten- und Schulplätze für geflüchtete

Für die Bereitstellung von Kindergartenplätzen sind die jeweiligen Gemeinden zuständig. Eine Schul-Anmeldung erfolgt in der Regel direkt über die Schule vor Ort. Unter den geflüchteten Menschen sind kranke Menschen. Wer hilft? Eine Notfallbehandlung bei einem Arzt ist in Deutschland jederzeit möglich. Das Sozialamt hilft allgemein bei der Kostenübernahme für die Krankenversorgung.