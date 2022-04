KW15: Das sind die Wirtschafts-Highlights aus dem Allgäu

Die Stimmung im Allgäu ist gut. Denn in Sachen Tourismus hat die Region im Deutschlandvergleich ein herausragendes Ergebnis in einer Analyse erzielt. Aber auch am Bodensee gibt es große Neuigkeiten: Der Flughafen Friedrichshafen hat sein Insolvenzverfahren erfolgreich beendet und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besuchte Liebherr Aerospace in Lindenberg.