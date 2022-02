Hergensweiler Rose Plastic nimmt an GrindTec teil

Seit über sechs Jahrzehnten entwickelt, produziert und vertreibt Rose Plastic Verpackungslösungen aus Kunststoff. Jetzt präsentiert das Unternehmen sein Produktprogramm wieder auf der GrindTec in Augsburg. Vom 15. bis 18. März können sich die Besucher am Messestand 5103 in Halle 5 dort ein Bild über das Unternehmen aus Hergensweiler machen. Auch das Thema Nachhaltigkeit spiele in diesem Jahr eine große Rolle. Der Hersteller hat sich dies zur firmeninternen Aufgabe gemacht.

Diese Innovation gibt es zu sehen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Passend zum Welt-Recycling-Tag am 18. März zeigt Rose Plastic auf der GrindTec zum Beispiel seine neue Verpackungslinie aus Post-Consumer-Rezyklat. Dieses stammt dabei von Kunststoffabfällen aus Privathaushalten, gesammelt im Gelben Sack, der Gelben Tonne oder im Pfandautomaten. Richtig aufbereitet wird der Kunststoffabfall in Granulat und somit in neue Ressourcen umgewandelt. Daraus fertigt Rose Plastic dann in Hergensweiler wiederum seine Verpackungen.

Prämierte Nachhaltigkeitsstrategie Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Für solche nachhaltigen Ansätze wurde Rose Plastic unlängst mit dem Umweltzeichen „Blauer Engels“ durch das Gesundheitsministerium ausgezeichnet. Außerdem habe sich das Unternehmen aus der Nähe Lindaus mit seinen Schutzverpackungen für Transport, Lagerung und Organisation einer unabhängigen Prüfung unterzogen und dabei die Cradle to Cradle-Zertifizierung in Silber erhalten.

Freude über persönlichen Kontakt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Messeteam von Rose plastic freut sich, die Besucher nach pandemiebedingter Pause in diesem Jahr wieder vor Ort auf der GrindTec begrüßen zu können. Denn das persönliche Gespräch sei für den Hergensweiler Hersteller an Bedeutung nicht zu ersetzen. Dort wollen sie mit einer neuen Box punkten, bei der gänzlich auf Schaumstoff verzichtet wurde.