Garnhersteller Zimmermann stellt Geschäftsführung neu auf

Personalie

Das Unternehmen W. Zimmermann bekommt zum Jahresende eine neue Firmenleitung: Michael Schmidt (links) übernimmt die Position des bisherigen Geschäftsführers Hans-Peter Mauch (rechts). Foto: W. Zimmermann & Co. KG

44 Jahre lang war der Geschäftsführer Hans-Peter Mauch beim Garnhersteller Zimmermann. Nun hat er seinen Ruhestand angekündigt.

So entwickelte sich das Unternehmen unter Mauchs Geschäftsführung

1989 übernahm Hans-Peter Mauch die Geschäftsführung. In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich das Unternehmen kontinuierlich weiter und baute dessen Marktpositionierung auch international aus. Von anfänglich 90 Mitarbeitern und einem regionalen Standort in Weiler-Simmerberg ist das Unternehmen im Laufe der Jahre auf insgesamt 170 Mitarbeiter gewachsen. Hinzu kommen die Niederlassungen in Aichach und North Carolina in den USA und ein Lizenzpartner in Brasilien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich weiterhin in Weiler-Simmerberg. Erst dieses Jahr feierte Zimmermann sein 70-jähriges Jubiläum.

„Mit der Fokussierung auf einen Nischenmarkt und die Möglichkeit, diesen auch mit zwei ausländischen Standorten bedienen zu können, ist uns ein Alleinstellungsmerkmal gelungen“, beschreibt Mauch die Entwicklung des Unternehmens. Er ist davon überzeugt, dass Zimmermann einer vielversprechenden Zukunft entgegenblickt und freut sich das Unternehmen in kompetente Hände übergeben zu können.

Das ist der künftige Geschäftsführer

Hans-Peter Mauchs Nachfolge tritt Michael Schmidt an. Der 54-jährige Diplom-Ingenieur ist ebenfalls seit vielen Jahren in der Branche tätig und bringt wertvolle Expertise mit. Zum Ziel hat er sich gesetzt, den Markterfolg des Unternehmens, basierend auf dessen Werten und Leitlinien zukunftsorientiert fortzuführen.