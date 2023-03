Firma Zimmermann feiert 70-jähriges Bestehen

Jubiläum

Das Firmengebäude von W. Zimmermann am Hauptsitz in Simmerberg im Allgäu. Foto: Zimmermann

1953 gründete Werner Zimmermann ein Unternehmen, das Garne für Badeanzüge, Sockenränder und Wäschebündchen herstellte. Heute, 70 Jahre später, orientiert sich die Firmenphilosophie des Betriebs noch immer am Bestreben nach Weiterentwicklung und Fortschritt. Zwischen 1953 und heute haben sich viele Veränderungen ergeben. Angefangen von der Standorterweiterung Anfang der 60er Jahre bis hin zur Firmenübernahme durch die Geiger Gruppe im Jahr 1991.

Standortverlagerung ins Ausland

Es folgten Jahre der Expansion. Anfang der 2000er Jahre erweiterte Zimmermann sein Portfolio und verlagerte seine Geschäfte auch ins Ausland. Neben einer zusätzlichen Produktionsstätte in Aichach gründete die Firma gemeinsam mit dem Garnhersteller Adatex eine Produktionsgemeinschaft in Brasilien. Darüber hinaus kaufte Zimmermann die Mehrheitsanteile des Unternehmens DynaYarn in North Carolina/USA und positionierte sich damit auch am amerikanischen Markt. Insgesamt zählen zu Zimmermann mittlerweile rund 180 Mitarbeiter und vier Standorte. Hauptsitz der Firma ist aber schon immer in Simmerberg im Allgäu.

Breites Produktionsportfolio

Pro Jahr produziert Zimmermann mehrere hundert Garnkombinationen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen über 7.000 verschiedene Konstruktionen entwickelt. „Unsere Entwicklungsabteilung steht nie still. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erarbeiten wir ständig Lösungen für immer neue Herausforderungen. Kurz gesagt: Wir entwerfen innovative Fäden aus neuartigen Materialien mit unterschiedlichsten Eigenschaften für modernste Textilien“, erklärt der Vertriebsleiter des Unternehmens, Ibrahim Sönmez-Rinninsland. So kommen die Umwindegarne beispielsweise im medizinischen Bereich zur Anwendung.

Festhalten an alten Unternehmenswerten

„70 Jahre Zimmermann stehen für stetige Weiterentwicklung, Wandlungsfähigkeit und Mut zur Innovation“, sagt Geschäftsführer Hans-Peter Mauch, „wir haben klein angefangen und über die Jahrzehnte hinweg vieles erreicht und aufgebaut. Zimmermann bedeutet für mich Beständigkeit, Verlässlichkeit und Weiterentwicklung – und diese wichtigen Eigenschaften, werden unser Unternehmen auch in Zukunft kennzeichnen.“

Modernisierung des Hauptsitzes

„Auf den Qualitätsanspruch können sich Zimmermann-Kunden verlassen“, sagt Mauch. Gerade in der letzten Zeit hat das Unternehmen zunehmend in die Modernisierung der Anlagen und Arbeitsplätze investiert. „In den vergangenen 70 Jahren sind wir nie stehen geblieben, haben Chancen genutzt und uns an Trends orientiert. Auf diesem Weg werden wir weiter machen und Themen wie Automatisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation auch künftig in den Fokus unserer Arbeit stellen“, resümiert Mauch. Aus diesem Grund werden auch am Firmengebäude in Weiler-Simmerberg Veränderungen stattfinden. Nach 70 Jahren wird ein Teil des alten Gebäudes modernisiert und das Dach vollständig saniert.