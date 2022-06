Friedrichshafener Rolls-Royce Power Systems AG feiert Meilenstein in der Produktion

Auslandsgeschäft

Die von Rolls-Royce mitgegründete MTU Yuchai Power Company Ltd. feiert den Bau des 1.000 MTU-Motors der Baureihe 4000. Foto: MTU Yuchai Power Company Ltd.

Übersee produziert das Joint Venture MTU Yuchai Power Company Ltd. Motoren für den Mutterkonzern der Rolls-Royce Power Systems AG. Nun lief die 1.000 Einheit einer Baureihe über das Fertigungsband. Warum die Freude in Friedrichshafen groß ist.

Die im Februar 2017 gegründete MTU Yuchai Power Company Ltd. nahm im April des folgenden Jahres die Produktion auf. Das Joint-Venture-Unternehmen verwendet die gleiche Produktionslinie, folgt demselben Produktionsprozess und Qualitätsstandards wie die MTU-Werke von Rolls-Royce in Deutschland. Sie produziert Motoren der MTU-Baureihe 4000. Diese werden unter anderem in Anwendungen für Bahn, Marine und Stromerzeugung sowie in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Die Produktion der 1.000 Motoreinheit sei ein wichtiger Schritt in der Lokalisierungsstrategie von Rolls-Royce auf dem chinesischen Markt. Mit seiner Tochter-AG Power Systems in Friedrichshafen werde weiterhin die Kombination von globalen Konzepten und lokaler Fertigung in China gefördert. Die Wirtschaft der Volksrepublik soll von der deutschen Qualität profitieren. Eugenia Valente, President Rolls-Royce Solutions Greater China, sagt deshalb: „Nah am Kunden sein, ihm immer zuhören: MTU Yuchai Power Company hat unsere kundenorientierte Geschäftsphilosophie stets hervorragend umgesetzt und sich mit hochwertigen Produkten und kürzeren Lieferzeiten erfolgreich die Anerkennung des lokalen Marktes erworben. Dieser Meilenstein ist der eindeutige Beweis dafür.“

Andreas Schell, CEO von der Friedrichshafener Rolls-Royce Power Systems AG, sagte: „Ein deutsches Sprichwort besagt, dass man etwas erst dann wirklich beherrscht, wenn man es tausendmal wiederholt hat. Jetzt hat MTU Yuchai Power Company mit seiner hochmodernen Fabrik den 1.000. Motor fertiggestellt. Das ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MTU Yuchai Power Company ein Grund zu feiern und stolz auf das Erreichte zu sein.“

An dem Joint Venture MTU Yuchai Power Company Ltd. ist gleichermaßen die Guangxi Yuchai Machinery Group beteiligt. Auch der Geschäftspartner der Rolls-Royce Power Systems Ag aus Friedrichshafen ist begeistert. „Die Praxis hat bewiesen, dass MTU Yuchai Power nicht nur Motoren der mtu-Baureihe 4000 mit hohen Standards produzieren kann, sondern auch den Markt erschließen und großes Vertrauen bei den Kunden gewinnen kann“, resümiert Präsient Qiwei Wu.