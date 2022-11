Friedrichshafener Rolls-Royce liefert Batteriegroßspeicher an die Niederlande

Kooperation

Symbolbild. Der Sitz von Rolls-Royce PowerSystems in Friedrichshafen. Foto: Rolls-Royce

Das Friedrichshafener Unternehmen Rolls-Royce liefert einen neuen Batteriegroßspeicher „mtu EnergyPack QG" an Semper Power in Vlissingen zur Stabilisierung des niederländischen Stromnetzes. Was die Kooperation für beide Unternhemen bedeutet.

Rolls-Royce hat den Auftrag erhalten, eine Batteriegroßspeicher-Anlage der Marke mtu EnergyPack QG an das niederländische Energieunternehmen Semper Power in Vlissingen schlüsselfertig zu liefern und aufzubauen. Der Auftrag umfasst ebenso Generalunternehmer Leistungen, wie die Erstellung des Gebäudes und anderer Infrastruktur. Semper Power entwickelt und betreibt Energiespeichersysteme für Wind- und Solarparkentwickler, Verteilnetzbetreiber und industrielle Abnehmer.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das größte Energiespeichersystem in den Niederlanden entsteht

Das Batteriegroßspeicher-System wird mit einer Leistung von 30 Megawatt und einer Speicherkapazität von 60 Megawattstunden zur Netzfrequenzregulierung in den Niederlanden eingesetzt und dient damit der Integration von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in das öffentliche Netz. Bei voller Ladung hat die Anlage die Kapazität, 8.000 Haushalte einen ganzen Tag lang mit elektrischer Energie zu versorgen. Die mtu QG EnergyPack-Speicherlösung des Rolls-Royce Geschäftsbereichs Power Systems besteht aus 168 Batterieeinheiten, 7 Wechselrichtern und der intelligenten Steuerungsplattform mtu EnergetIQ. Nach seiner Inbetriebnahme im Frühjahr 2023 wird es das größte Energiespeichersystem in den Niederlanden und eines der größten in der EU sein.

Das mtu QG EnergyPack-System in Vlissingen wird größter Batteriespeicher in den Niederlanden und einer der größten in der EU sein. Foto: Rolls-Royce

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

SemperPower will Energiewende beschleunigen

Semper Power mit Sitz in Utrecht in den Niederlanden entwickelt, finanziert und betreibt Energiespeicherprojekte in verschiedenen Gebieten in den Niederlanden. Das Unternehmen bietet Wind- und Solarparkentwicklern, Verteilnetzbetreibern und industriellen Abnehmern die Möglichkeit, ein intelligentes Energiespeichersystem zu installieren und zu betreiben sowie Kapazitäts- und Lieferverträge bereit zu stellen. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Energiewende zu beschleunigen. Wir tun dies durch den Einsatz von Energiespeichersystemen, die nachhaltige Energie in Zeiten des Überschusses speichern und sie freisetzen, wenn der Markt sie benötigt. Wir freuen uns, mit Rolls-Royce einen Partner gefunden zu haben, der mit seinen hochwertigen Lösungen mit uns an einem Strang zieht“, erklärt Dennis Schiricke, CEO SemperPower B.V.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So funktioniert die neue Großspeicherlösung von Rolls-Royce

Rolls-Royce liefert zu seinen Batteriecontainer-Lösungen seit neuestem mtu EnergyPack QG Großspeicher-Lösungen an, die aus modularen Einheiten für Kapazität und Leistung bestehen und flexibel auf jede Größe konfigurierbar sind. Zu den Komponenten gehören unter anderem integrierte Batterieschränke sowie die intelligenten Steuerung mtu EnergetIQ. Sie werden vor allem für Netzdienste, Energiehandel und die Integration erneuerbarer Energien eingesetzt. Durch ihr modulares Design und die hohe Energiedichte können sie flexibel an projektspezifische Leistungen und Kapazitäten angepasst werden. Die Steuerungsplattform mtu EnergetIQ sorgt für optimale Leistung und Flexibilität.

Ein Schritt in Richtung Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen

„Mit unseren neuen Batteriegroßspeicher-Systemen, die die Integration von erneuerbaren Energiequellen in die Stromversorgung unterstützen, gehen wir mit unseren Kunden einen weiteren Schritt in Richtung Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen voran. Wir freuen uns dabei sehr auf die Zusammenarbeit mit Semper Power“, erklärt Andreas Görtz, President Sustainable Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems.