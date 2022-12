CTO und COO Dr. Otto Preiss verlässt Rolls Royce Power Systems

Personalie

Dr. Otto Preiss wird Rolls Royce Power Systems verlassen. Foto: Rolls Royce

Dr. Otto Preiss, Technikvorstand (CTO) und Chief Operating Officer (COO) von Rolls-Royce Power Systems, steht für eine Verlängerung seines turnusmäßig am 30. April 2023 ablaufenden Vertrags nicht zur Verfügung und wird das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt auf seinen eigenen Wunsch verlassen. Der Aufsichtsrat von Rolls-Royce Power Systems nahm diese Entscheidung in seiner Sitzung jetzt Kenntnis.

So begründet Dr. Preiss seinen Rückzug von Rolls Royce

„Der Zeitpunkt für eine persönliche Veränderung ist jetzt der richtige. In den vergangenen drei Jahren haben wir als Führungsteam zusammen mit den vielen Kollegen von Rolls-Royce Power Systems eine stolze Leistung erbracht. Trotz Covid-Pandemie und dem daraus resultierenden herausfordernden Marktumfeld waren wir immer lieferfähig und haben seitdem unser Produktionsvolumen wieder auf oder über das Niveau vor der Pandemie gebracht. Wir legten gleichzeitig die technologische Basis für die Portfolio-Transformation mit Meilensteinen wie der Zulassung von nachhaltigen Kraftstoffen für unsere mtu-Motoren, hybriden Antriebslösungen und Brennstoffzellen-Systemen. Power Systems ist gut aufgestellt und kann mit Zuversicht in die Zukunft blicken“, begründet Otto Preiss seine Entscheidung. „Bis zum Ablauf meines Vertrages werde ich meine Funktionen, wie mit dem Aufsichtsrat vereinbart, in bester Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Kunden und Partnern sowie in unseren gut aufgestellten Teams ausüben“, betont er.

So sieht der neue Vorstand von Rolls Royce aus

Jasmin Staiblin, Aufsichtsratsvorsitzende der Rolls-Royce Power Systems AG, dankt Preiss auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats ausdrücklich für dessen Beitrag bei der Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Power Systems zu einem Anbieter integrierter und klimaschonender Lösungen für Antrieb und Energie. „Otto Preiss hat mit seiner Technologieexpertise und Industrieerfahrung sowohl in der Produktentwicklung als auch in den Produktionswerken wichtige Weichen in Richtung Zukunftsfähigkeit gestellt. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagt Jasmin Staiblin. Daraus ergibt sich, dass der Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce ab dem 1. Mai 2023 von einem dreiköpfigen Vorstandsteam, bestehend aus Dr. Jörg Stratmann (CEO und Vorsitzender), Dr. Thelse Godewerth (CPO) und Dr. Andreas Strecker (CFO), geführt wird. Über den Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand wird der Aufsichtsrat rechtzeitig bis zum Ausscheiden von Dr. Otto Preiss entscheiden.