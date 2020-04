Friedrichshafen: Der Bau des Ritz geht voran

Auf über 4.000 Quadratmetern Nutzfläche entsteht in Friedrichshafen, in unmittelbarer Nähe zur Zeppelin Universität und dem DHBW-Campus, das Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum (Ritz). Hier werden großzügige, lichtdurchflutete Kommunikations- und Büroflächen, Techniklabore und Werkstätten gebaut.

Mobilität der Zukunft und Digitalisierung der Wirtschaft



Ab Januar 2021 sollen dort Firmen aus der Vierländerregion Bodensee gemeinsam Technologieprojekte voranbringen und Neugründungen von hier aus in die Wirtschaftswelt starten können. Schwerpunktthemen sind dabei die Mobilität der Zukunft und die Digitalisierung der Wirtschaft. "Aus diesen Bereichen möchten wir innovationsorientierte Unternehmen für das Ritz gewinnen", erklärt Geschäftsführer Marian Duram. Auch Vorträge und Veranstaltungen mit bis zu 400 Personen werden im neuen Zentrum möglich sein.

Der Bau ist im Zeit- und Kostenplan

„Wir sind mit dem Bau im Zeit- und Kostenplan“, berichtet Duram weiter. Über 15 Millionen Euro kostet das Projekt insgesamt. Sieben Millionen kommen als Förderung aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) und vom Land Baden-Württemberg. Der verbleibende Teil wird durch die Stadt Friedrichshafen und den Bodenseekreis über ein zweckgebundenes Darlehen finanziert.

Über das Ritz



Das Ritz folgt einem englischen Slogan, der aussagt, dass die Idee allein nicht ausreicht. Es will sich durch die Wissensbündelung zu einem Kompetenzzentrum in den Themenfeldern Digitalisierung und Mobilität der Zukunft entwickeln und dazu beitragen die Region weiter zu stärken. Als Leuchtturm mit überregionaler Strahlkraft soll das Ritz zudem Anlaufstelle für zukunftsorientierte Unternehmen sein. Unabhängig von der Unternehmensgröße werden Vertreter der Wissenschaft, von Start-Ups, des Mittelstands oder Spin-Offs von Konzernen in Laboren, Werkstätten, einer Lernfabrik, einem Maker Space und in flexiblen offenen Büroflächen unter einem Dach zusammenarbeiten.