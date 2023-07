Die Americana feiert in der Messe Friedrichshafen Premiere

Großveranstaltung

Die Reitsportmesse Americana ist von Augsburg nach Friedrichshafen umgezogen. Foto: Americana

Wenn Western-Profis rasante Reitmanöver in der Showarena zeigen und Zaumzeug, Cowboy-Hüte oder Lederstiefel zum Shoppen einladen, dann ist zum ersten Mal Showtime für die Americana am Bodensee. Pferdefans erwartet vom 6. bis 10. September 2023 in sechs Hallen, den Foyers Ost und West die ganze Vielfalt des Westernreitens. Wettbewerbe in rund 50 Klassen, ein breites Produkt-Angebot sowie internationale Showacts: Fünf Tage lang dreht sich auf dem Messegelände alles um den amerikanischen Traum vom Reiten. „Wir freuen uns über eine weitere hochkarätige Reitmesse in unserem Portfolio. Europas größtes Western-Event wird seine Erfolgsgeschichte in Friedrichshafen fortschreiben“, ist sich Messegeschäftsführer Klaus Wellmann sicher.

250 Aussteller sind angemeldet

Die Messe scheint am Bodensee auf gute Resonanz zu stoßen. Denn der Anmeldestand liegt derzeit bei über 250 ausstellenden Unternehmen aus 13 Nationen. „Wir bewegen uns im vollen Galopp auf die Americana zu und werden Westernfans ein vielfältiges Ausstellungs- und Rahmenprogramm bieten. Expertenforen mit den Stars der Szene, zahlreiche Shopping-Möglichkeiten bis hin zu Test-Rides und Mitmachangeboten für den Nachwuchs: Hier kommt die ganze westernbegeisterte Familie voll auf ihre Kosten!“, freut sich Projektleiterin Jana-Marie Roth. Besucher sollen auf einer Fläche von 62.200 Quadratmetern alle Facetten des Western Way of Life erleben können. Während Kinderanimation mit Airbrush, Basteln und Hobby Horsing die kleinsten Pferdefans begeistern sollen, tasten sich die Großen bei Test-Rides von John und Diana Royer an das Westernreiten heran. Wen die Faszination American Quarter Horse, Paint Horse oder Appaloosa gepackt hat, kann sich in den Messehallen bei Verbänden sowie Züchtern informieren. Geballtes Wissen rund ums Pferd soll der Forumsring sowie das Gesundheitsforum bieten. Bekannte Szenegrößen wie Bernd Hackl und Kenzie Dysli informieren in Vorträgen über die Pferdehaltung und -ausbildung. Das Vertrauen zwischen Tier und Mensch steht bei Experte Pat Parelli im Vordergrund: Von Mittwoch bis Samstag gibt der Begründer des Natural Horsemanship im Ring der Halle A4 spannende Einblicke in seine Methoden.

Der Reitring ist das Highlight der Americana

Mittelpunkt der Western Sport Classes sowie der Abendshows wird an allen fünf Messetagen der Reitring in der Zeppelin CAT Halle A1 sein. Internationale Spitzen Reiter treten in hochdotierten Prüfungen in rund 50 Klassen an, um den Sieg sowie diverse Titel zu erringen. Den traditionellen Höhepunkt für die Besucher bilden laut Veranstalter die beiden großen Abendshows am Messe-Freitag und -Samstag. Das Programm beinhaltet nicht nur die Finale in den besten Reining, Cutting und Cowhorse-Klassen mit internationalen Stars, sondern auch Showacts.