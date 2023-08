Die SuperStay Live steht in Augsburg in den Startlöchern

Messe

Symbolbild. Der Messestandort Augsburg begrüßt im November ein neues Veranstaltungsformat. Foto: Messe Augsburg

Im November startet in Augsburg eine neue Messe. Bei der SuperStay Live dreht sich alles um Ferienimmobilien. Ein Überblick über die neue Veranstaltung.

Die SuperStay Live thematisiert im Wesentlichen zwei Ebenen. Die erste Ebene der Wertsteigerung konzentriert sich auf die Einrichtung und Ausstattung von Ferienimmobilien. Hier präsentiert die Messe Aussteller wie Segmüller, Voglauer, Metallbude, Nordlux, Blomus, Niehoff Sitzmöbel, Admiral Betten, Ozonos, Jan Kurtz Design, IMS Group, Femira, Loddenkemper, Otten, Wiemex, Wiemann, Flatrack und viele mehr. Besucher haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends und Produkte für ihre Ferienimmobilie zu informieren.

Wie werden Ferienimmobilien bestmöglich vermarktet?

Die zweite Ebene der Wertsteigerung – die Vermietung, Verwaltung und Vermarktung – spielt eine entscheidende Rolle, um das Potenzial einer Ferienwohnung voll auszuschöpfen. Aus diesem Grund legt die SuperStay Live einen besonderen Schwerpunkt auf dieses Thema. Unternehmen wie Novasol, Interhome, Home2Go, DS Solutions/HRS Group, Secra, Holidu, Bookiply, Lohospo, BNB Prohos und andere geben den Besuchern Einblicke in Strategien und Best Practices zur effektiven Vermarktung und Steigerung der Auslastung ihrer Ferienimmobilien.

Branchenexperten sind auf der SuperStay Live zu Gast

Ein weiteres Highlight des Rahmenprogramms sind laut Veranstalter die Vorträge von diversen Branchenexperten. Juliane Blaurock, Head of Sourcing bei Destination Solutions/HRS, spricht über die erfolgreiche Vermarktung von Ferienunterkünften. Björn Menzel, Geschäftsführer von Ferienamwasser.reisen, beleuchtet die Bedeutung von Nischenportalen für Vermieter. Holger Tiggelkamp, einer von Deutschlands führenden Experten für Urlaub mit Hund, teilt Erkenntnisse zum Thema „Urlaub mit Hund - so spreche ich Hundebesitzer an“. Annik Rauh von den Fewo Angels gibt Tipps, wie man gute Reinigungskräfte findet, kontrolliert und motiviert. Stephan Kastner von buchungsmanager.de informiert über den optimalen Workflow in der Vermietung.