Nach dem Rückzug aus Augsburg: So groß wird die Westernmesse Americana

Veranstaltung

Von links: Grischa Ludwig, Präsident der NRHA Germany, Jana-Marie Roth, Projektleiterin Americana, Yvonne Steinbock, 1. Vorsitzende der Richterkommission EWU, Joachim Bochmann und Sandra Quade, Geschäftsführung Americana GmbH und Ute Holm, Western-Autorin. Foto: Messe Friedrichshafen

Für fünf Tage wird das Messegelände in Friedrichshafen zu Europas größter Bühne für den Western-Lifestyle. Mit welchem Rahmenprogramm die Americana zum erfolgreichen Standortwechsel galoppieren will.

Auf einer Fläche von 62.200 Quadratmetern bringt Europas Leitmesse für Western- und Freizeitreiten ganze 288 Aussteller aus 14 Nationen, über 400 Pferde und mehr als 480 Vorträge und Vorführungen auf das Parkett. „Die Americana ist ein Spitzen-Event für alle Pferdebegeisterten. Von der Fachberatung im Gesundheitsforum und hochwertigem Turnierbedarf für die Profis bis hin zu Mitmachangeboten, Test-Rides und Kinderreiten für Western-Newcomer“, sagt Projektleitern Jana-Marie Roth. In den insgesamt vier Reitringen, zwei Abreiteplätzen sowie in den Vorträgen der Expertenforen setzt die Americana auf prominente Namen. „Dieses Jahr können bekannte Stars wie Kenzie Dysli, Bernd Hackl und Pat Parelli im Rahmen unseres Live-Programms sowie in unserer großen Media & Creator Lounge hautnah erlebt werden“, freut sich die Projektleiterin.

Erstes Gastspiel der Americana am neuen Standort

Die Premiere der Americana vom 6. bis 10. September 2023 findet in sechs Hallen, den Foyers Ost und West der Messe Friedrichshafen statt. Es ist der erste Auftritt der Westernmesse nach der Abkehr von der Messe Augsburg. „Wir freuen uns über eine neue europäische Leitmesse im Portfolio und erwarten ein internationales und breitgefächertes Publikum: Western-Profis, -Neulinge und alle, die auf der Suche nach Wild-West-Feeling sind, werden auf der Americana fündig“, erklärt Messegeschäftsführer Klaus Wellmann zur Pressekonferenz am Dienstag. Das Messegelände ist Mittwoch bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und Sonntag von 9 bis 17 Uhr.

Reitwettbewerbe um knapp 200.000 Euro auf der Americana

Internationale Top-Reiterinnen und -Reiter demonstrieren in den Turnier-Prüfungen mehrmals täglich ihr Können. Mit einem Gesamt-Preisgeld von rund 200.000 Euro zählt die Americana 2023 wieder zu den höchstdotierten Shows im deutschen Turniersport. Die großen Finals in den Disziplinen Reining, Cutting und den Cowhorse-Klassen finden in den Abendshows am Freitag und Samstag in der Zeppelin CAT Halle A1 statt. An insgesamt vier Abenden verwandelt sich die Hauptarena in einen Schauplatz für eine neue Kombination aus Spitzen-Sport und Auftritten von Stars wie Kenzie Dysli, Julia Libertyhorses oder Bernd Hackl.

Diesen Anspruch haben die Betreiber der Americana an ihre Messe

„Die Americana ist anders konzipiert als jedes andere Westernreitturnier: Mit ihrer nach wie vor einzigartigen Mischung aus Sport, Messe und Show zieht sie so viele Besucherinnen und Besucher an wie kein anderes Westernreitturnier in Europa“ sind sich die Geschäftsführer der Americana GmbH Sandra Quade und Joachim Bochmann sicher. Auch für die sportliche Leitung zeichnen sie sich verantwortlich und erklären: „Die Americana gilt als ‚Motor‘ für den Westernsport und ist ein Pflichttermin im Kalender von Reitsport-Fans. Wo sonst in Europa kann man beim Finale vor mehreren tausend Zuschauern reiten?“.

Europameisterin und „Million Dollar Rider“ sind Teil der Messe

Mit mehreren Auftritten im Reitring der Halle A6 vertreten ist Ute Holm. Ihre Faszination für das Westernreiten gibt die mehrfache Cutting Europameisterin, Western-Autorin und Trainerin täglich bei ihren Vorträgen und beim Kinderreiten an große und kleine Western-Fans weiter. „Cutting liegt unseren Pferden im Blut“, erklärt die Expertin. Dies demonstriert sie im Rahmen der Pressekonferenz live im Reitring. Auch der Präsident der National Reining Horse Association Germany e.V. (NRHA Germany) und zugleich neuester NRHA „Million Dollar Rider“ Grischa Ludwig präsentiert im Ring, worauf es beim Westernreiten ankommt. Auf der Americana ist er mit einem eigenen Stand in der Halle A2, im Rahmenprogramm und in der Turnierprüfung Reining vertreten.