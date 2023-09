Americana-Rückkehr: War der Abschied aus Augsburg ein Erfolg?

Messe

Nicht nur in den Arenen war die Americana 2023 ein wilder Ritt. Foto: Messe Friedrichshafen

Für die Organisation am neuen Standort standen für die beiden Partner Americana GmbH und die Messe Friedrichshafen nur wenige Monate zur Verfügung. Mit dem Ergebnis sind die beiden Geschäftsführer der Americana GmbH Sandra Quade und Joachim Bochmann zufrieden: „Die Americana übertraf alle unsere Erwartungen und wir sind in jeder Hinsicht super zufrieden, wie alles gelaufen ist. Wir konnten großartigen Sport zeigen und unseren Ausstellern, Reitern und Besuchern eine wunderschöne Plattform für das Westernreiten bieten. Von allen Seiten haben wir durchweg positives Feedback bekommen.“

„Neue Heimat“ für den Western-Kult?

Über 400 Pferde, 600 Rinder, knapp 1000 Starts und 288 ausstellende Unternehmen auf über 62.000 Quadratmetern Fläche – das war die Americana2023, die erstmals in der Messe Friedrichshafen stattfand. „Der große Erfolg der Americana-Premiere in Friedrichshafen vom ersten Messetag an hat uns mitgerissen und begeistert“, sagt Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen und fügt hinzu: „Mit dieser XXL-Transformation in eine Wild-West-Welt hat der Western Way of Life seine neue Heimat am Bodensee gefunden.“

Womit konnte die Americana 2023 überzeugen?

Tatsächlich soll die neue Location auf Anhieb bestens angenommen worden sein. Viel Platz, helle, luftige Messehallen und das Messepersonal seien dafür entscheidend gewesen. So nutzten die Reitfans gerne das Freigelände der Messe-Alm oder das Atrium mit der Wasserfläche für eine Auszeit vom Shopping oder dem Besuch der über 480 verschiedenen Vorführungen und Vorträge. Dass Westernreiten zahlreich fasziniert, bewiesen die stark besuchten Vorstellungen an vier Reitringen. Parallel zur Messe und dem Rahmenprogramm bot sich auch tagsüber jederzeit Gelegenheit, das sportliche Geschehen in der großen Arena der Zeppelin Cat Halle A1 zu verfolgen.

Wettkämpfe um eine Viertel-Millionen-Euro ziehen tausende Gäste an

Daher zieht auch Jana-Marie Roth, Projektleiterin der Americana bei der Messe Friedrichshafen, ein positives Fazit. „Der Neubeginn am Standort Friedrichshafen war für alle Beteiligten ein emotionales Erlebnis. Die Atmosphäre war einerseits geprägt von Wiedersehensfreude, und andererseits haben wir ein ganz neues Publikum für das Westernreiten begeistern können.“ Unter anderem mit Pferden und Reitern aus 17 Nationen, die in rund 50 Klassen um über 260.000 Euro Preisgeld und die begehrten Titel kämpften.