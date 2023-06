Die SuperStay Live feiert ihre Premiere in der Messe Augsburg

Veranstaltung

Damit startet ein Format für eine neue Zielgruppe in Augsburg. Was die Besucher im November erwartet.

Die SuperStay Live, die neue Fachmesse für die Ferienwohnungsbranche in Bayern, erfreut sich großer Beliebtheit: Nur zwei Monate nach dem Vermarktungsstart ist bereits 50 Prozent der Ausstellungsfläche vermietet. Namhafte Aussteller haben bereits ihre Teilnahme bestätigt, teilen die Veranstalter mit. Dazu gehören etwa Unternehmen wie Jan Kurtz Design, Segmüller, Wiemann, VOffice, Metallbude und BNB Prohost.

Dieses Konzept verfolgt die SuperStay Live

Die SuperStay Live realisiert eine Plattform für Unternehmen, die dazu beitragen, Ferienimmobilien wertvoller zu machen. Dies sowohl in Bezug auf die Ausstattung als auch auf die Vermarktung. Die hohe Nachfrage der Aussteller zeigt, erklären die Veranstalter in einer Mitteilung, dass die SuperStay Live ein wichtiger Treffpunkt für die Branche wird.

„Wir sind begeistert von dem großen Interesse und der Nachfrage nach der SuperStay Live“, sagt Arne Petersen im Namen des Organisationsteams. „Es ist großartig zu sehen, wie gut die Messe angenommen wird. Die Tatsache, dass wir den Zukunftskongress Ferienhaus parallel zum Event mit dem Deutschen Ferienhausverband veranstalten dürfen, unterstreicht die Bedeutung dieser Plattform.“

Das sagt Messe-Geschäftsführer Lorenz A. Rau zur neuen SuperStay Live

Auch der Geschäftsführer der Messe Augsburg, Lorenz A. Rau, zeigt sich von der neuen Messe überzeugt. Er erklärte dazu: „Der Markt rund um diese meist privatgeführten Ferienimmobilien ist wirtschaftlich nicht bloß aus touristischem Aspekt interessant. Auch ein Blick in die jährlichen Investitionsvolumen macht klar, wie viele Branchen – gerade bei der aktuell zurückgehenden Entwicklung im Bausektor – von dieser Branche in Bayern profitieren. Deswegen ist es nicht überraschend, dass wir für die Messe im November gleich mehrere Bekannte Hersteller und Händler haben gewinnen können. Das Projektgeschäft, also ein Immobilienprojekt für einen Vermieter komplett auszustatten, ist zum Beispiel auch für den Möbelhändler Segmüller so interessant, dass er gleich zum Start der Messe prominent auftreten wird.“

Die SuperStay Live findet vom 10. bis 12. November in der Messe Augsburg statt.