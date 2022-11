Wo Roboter zum Kollegen werden: Cobots am IPI Sonthofen

Fachkräftemangel

DAs Institut für Produktion und Informatik am Standort Sonthofen gehört zur Hochschule Kempten. Bild: Hochschule Kempten

Von der Tischlerei bis zum kunststoffverarbeitenden Betrieb, viele Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiter. Wie kollaborierende Roboter, kurz Cobots dem Fachkräftemangel entgegenwirken können, erfahren Interessierte am 15. Und 16. November am IPI in Sonthofen.

Wo menschlichen Arbeitskräfte fehlen, können Cobots Mitarbeiterlücken schließen und mitanfassen. Eine einfache Bedienung und ein kostengünstiger Preis, sollen die Anschaffung eines Cobots auch für mittelständische Unternehmen möglich machen. Interessierte können die Cobots des Kooperationspartners Universal Robots am 15. und 16. November 2022 im IPI, dem Institut für Produktion und Informatik der Hochschule Kempten am Standort Sonthofen, in Aktion sehen und selbst ausprobieren.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Benutzerfreundlicher Roboter als Kollegen-Ersatz im Unternehmen

Ob Schweißen, Maschinen beladen oder Palettieren, Cobots sind vielfältig einsetzbar. Sie übernehmen monotone, sich wiederholende, körperlich belastende oder sogar gefährliche Tätigkeiten und unterstützen so ihre menschlichen Kollegen. Dabei sollen die Leichtbauroboter überaus benutzerfreundlich und auch für Robotik-Einsteiger einfach zu bedienen sein. Was die Roboter alles leisten können, dürfen Besucher am IPI in Sonthofen aus der Nähe in Augenschein nehmen und ausprobieren.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Cobots zum Anfassen am IPI in Sonthofen

Der anhaltende Arbeitskräftemangel macht es für Unternehmen notwendig, Automatisierungslösungen in Betracht zu ziehen. Am IPI in Sonthofen können Mitarbeitende aus Handwerksbetrieben und mittelständische Unternehmen praxisnahe Anwendungsbeispiele der kollaborierenden Roboter begutachten. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Handhabung selbst auszuprobieren und sich mit den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Roboter vertraut zu machen. Erfahrene Robotik-Experten stehen beratend zur Seite und beantworten alle Fragen rund um das Thema Automatisierung.