Hochschule Kempten verkündet die Sieger des 5-Euro-Business-Wettbewerbs

22 Studierende tüftelten beim 5 Euro Business Wettbewerb an ihren eigenen Unternehmensideen. Foto: Hochschule Kempten

Wer kann am besten ein Unternehmen leiten? Die Antwort steht nun fest. Wer sich beim 5-Euro-Business-Wettbewerbs der Hochschule Kempten das Preisgeld sichern konnte.

Hochklassige Ideen entwickelt, diese professionell umgesetzt, dabei viel Neues gelernt und mit großer Begeisterung bei der Sache geblieben – lautet das Fazit des diesjährigen 5-Euro-Business-Wettbewerbs an der Hochschule Kempten. Gemeinsam mit dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft tüftelten 22 Studenten an innovativen Ideen. Die Projekte widmeten sich der Wasseraufbereitung, dem Upcycling von Technikteilen, nachhaltigen Dönerverpackungen, Ladeboxen für eBikes, der alternativen Nutzung von Bierkästen und für Apps zur Vermeidung von Papier-Kassenbons. Alle Beiträge wurden dabei vom Thema Nachhaltigkeit dominiert.

In dem Lehrformat wird Studierenden in drei Phasen das Gefühl nahegebracht, wie es ist, ein eigenes Unternehmen zu leiten. Während der circa zweiwöchigen Theoriephase wird die Idee entwickelt und die Teilnehmenden erhalten fachlichen Input. Dieser beinhaltet Themen wie Projektmanagement, Marketing, Schutzrechten, Videodreh und Nachhaltigkeit. Mit dem Treffen der Wirtschaftspaten beginnt die Praxisphase, in der das Produkt auf den Markt gebracht, Marketingmaßnahmen umgesetzt und Kunden gefunden werden müssen. Höhepunkt des Wettbewerbs ist die Abschlussveranstaltung. Dort warten weitere Aufgaben auf die Teilnehmenden: einen Messestand aufbauen, Juryinterviews erfolgreich meistern und beim abschließenden Pitch überzeugen.

Die Sieger wurden mit attraktiven Preisen belohnt. So gab es 800 Euro für Junk Heart, 600 Euro für Mountain Taste und 400 Euro für die Drittplatzierten Beerboxing. Der größte Gewinn sei jedoch die Erfahrung, die in sehr kurzer Zeit in Sachen Selbstständigkeit und Unternehmensgründung gewonnen werden konnte.

Während des Wettbewerbs wurden die Studierenden von Wirtschaftspaten begleitet, zu denen auch Alumni der Hochschule zählen. Diese haben zum Teil selbst ein eigenes Unternehmen gegründet. Wer sich berufen fühlt, beim nächsten Durchgang ein Team mit Rat und Tat zu unterstützen, kann sich dafür bei der Hochschule Kempten melden. Unter Angabe der eigenen Branchenkenntnisse muss dafür Kontakt mit dem StartUp Center aufgenommen werden. Der Wettbewerb benötigt regelmäßig neue Paten, wie auch Jury-Mitglieder für den Wettbewerb.