VR Bank Augsburg-Ostallgäu spendet an regionale Kindergärten

„Wir haben uns damals entschieden, keine Kalender mehr an unsere Kunden auszugeben, sondern das eingesparte Geld stattdessen zu spenden“, erklärt Heinrich Stumpf, Vorstand bei der VR Bank Augsburg-Ostallgäu. „Wir wissen, dass in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen oft das Geld fehlt, um nötige Anschaffungen zu realisieren. Mit der Spende wollen wir unsere Anerkennung für die täglich geleistete Arbeit zeigen und die Möglichkeit bieten, das eine oder andere Projekt zu verwirklichen“, sagt Stumpf. Mittlerweile ist diese Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit zur festen Tradition geworden. So seien bereits über 220.000 Euro als Weihnachtsüberraschung in die Region geflossen.

Zehn Kindergärten werden finanziell unterstützt

Die Übergabe der Spende in Höhe von 15.000 Euro erfolgte am 10. Dezember 2019. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde übergab die VR Bank die Weihnachtsüberraschung an zehn Kindergärten und -tagesstätten.

Folgende Kindergärten freuen sich in diesem Jahr über die Weihnachtsüberraschung

Region Aichach/Affing

Kindergarten Unterschneitbacher Landzwerge

Kindertagesstätte Krambambuli

Region Augsburg Stadt

Kindergarten und Hort St. Moritz

Elterninitiative Kindernest e.V.

Region Augsburg Hochzoll

Kath. Kindergarten St. Fabian und Sebastian

Kath. Kindergarten St. Johannes

Region West / Neusäß

Kath. Kindergarten St. Oswald

Region Königsbrunn/Bobingen

Johannes Kindergarten

Ev. Kindertagesstätte Bobingen

Region Augsburg Süd

Hessing Kindergarten

Die Freude über die finanzielle Unterstützung war bei allen Kindergärten groß. So bedankten sich zum Beispiel die Kinder des Kindergartens St. Moritz und Kindergartenleitung Anna Rehm mit einer musikalischen Einlage und stimmte gleichzeitig alle Anwesenden weihnachtlich ein.

Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu unterstützt nicht nur an Weihnachten

Doch nicht nur an Weihnachten setzt sich die VR Bank Augsburg-Ostallgäu für ihre Region ein. Jährlich unterstützt sie eine Vielzahl an Vereinen sowie verschiedenste Projekte des sozialen und kulturellen Bereichs.