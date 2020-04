Destilla aus Nördlingen fördert ehrenamtliches Engagement

Insgesamt 6.000 Euro ließ Destilla im vergangenen Geschäftsjahr an mehrere Vereine der Belegschaft zukommen. "Wir leben vom gemeinsamen Miteinander. Wir handeln und fühlen uns wie eine große Familie", beschreibt Destilla Geschäftsführer Matthias Thienel die Kernüberzeugung des Unternehmens. "Lebendige Vereine sind Zeichen einer funktionierenden Gesellschaft. Destilla unterstützt daher jedes Jahr viele Mitarbeiter-Vereine in ihrer wichtigen und wertvollen Arbeit", erzählt Thienel weiter von der Wichtigkeit des Zusammenhaltes.

Diese Vereine konnten sich über die Unterstützung freuen

So konnte sich im letzten Jahr die DAV-Sektion Nördlingen über Unterstützung für die Verlegung der Frisch- und Abwasserleitung freuen. Der Rieser Ski- und Snowboardclub Nördlingen kann durch eine Spende weiter in seine Skischule investieren. Der DDC Black Devil aus Deiningen konnte aufgrund des Zuschusses erneut sein jährliches Darts-Turnier austragen. Einen Beitrag leistete Destilla auch für die erneute Auflage des Blasius-Festivals, welches vom Musikverein Fremdingen organisiert wird.

Glühwein- und Kinderpunschspenden für Weihnachtsfeiern

Die Reitergruppe Zöbingen, die Trachtenkapelle Marktoffingen, die SpVgg Deiningen sowie die SpVgg Ederheim und der SC Polsingen freuten sich alle über reichliche Glühwein- und Kinderpunschspenden für ihre Weihnachtsfeiern und Vereinsfeste.

Über die Destilla GmbH

Seit 1969 produziert die Destilla GmbH in Nördlingen Aromen und Extrakte in höchster Qualität. Ihre Produkte finden sich unter anderem in Getränken, Süßwaren, Würzigem und Milchprodukten wieder. Mittlerweile zählt die Destilla GmbH zu den international führenden Anbietern natürlicher Aromen und beschäftigt aktuell über 160 Mitarbeiter

Destillas Wandel der letzten 50 Jahre

Mit der Industrie 4.0 stehen Unternehmen nicht zum ersten Mal vor großen Herausforderungen. Die Arbeitswelt sieht sich kontinuierlichen Veränderungen gegenüber. In der Serie „Arbeit 1.0 – alles auf Anfang“ ist Destillas Wandel der letzten 50 Jahre geschildert.