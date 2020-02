Kaufbeurer wählen VR Bank zur „Besten Bank“

Die Kaufbeurer Kunden der VR Bank Augsburg-Ostallgäu haben ihr Votum abgegeben: Im Kaufbeurer Kundenspiegel wählten sie die VR Bank zum 7. Mal in Folge – insgesamt zum achten Mal – zur „Besten Bank“. Damit darf sich die Bank für 2019 bereits über die dritte Auszeichnung für ihre Beratung freuen. So gab es im vergangenen Jahr vom Finanzmagazin FOCUS MONEY Platz 1 sowohl für die Privat- als auch die Firmenkundenberatung. Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung, die bereits nach dem neuem DIN-Verfahren testet, vergab ebenfalls die Bestnote an die Genossenschaftsbank. Nun bestätigen auch die Kunden: „Die beste Beratung in Kaufbeuren gibt es bei der VR Bank“.

„Die Tests zeigen, dass wir unseren Kunden seit Jahren eine konstante Qualität in der Beratung bieten. Zu diesem Ergebnis kommen, unabhängig voneinander, gleich drei Tests. Das ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit.“, sagt Dr. Hermann Starnecker, Vorstandssprecher der VR Bank Augsburg-Ostallgäu und verantwortlich für die Bereiche Privat- und Firmenkunden.

Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Bereichsleiter Thomas Erhardt kennt das Erfolgsgeheimnis: „Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Was sind seine Wünsche, welche Ziele will er in seinem Leben erreichen. Darauf stimmen wir im gemeinsamen Gespräch die Finanzplanung ab. Durch regelmäßige Checks stellen wir sicher, dass die Planung jederzeit zu den Lebensumständen passt, egal ob ein Immobilienkauf ansteht oder vielleicht der erste Nachwuchs.“ Diese Nähe zum Kunden, da ist sich Erhardt sicher, ist es, was die Tester und Kunden regelmäßig wieder überzeugt. So verlieh das Finanzmagazin FOCUS MONEY zusätzlich die Sonderauszeichnung „10-JAHRES-SIEGER in Kaufbeuren“.

Nicht nur Bestnoten in der Privatkundenberatung

Auch in der Geschäftskundenberatung gab es 2019 wieder zweimal Platz 1. „Wir haben hier im Allgäu starke Unternehmen, diese brauchen einen ebenso starken Partner. Unsere Firmenkundenberater verfügen nicht nur über moderne Beratungstools, sondern auch über das nötige unternehmerische Denken und Know-how, um die Firmen bestmöglich zu unterstützen und voran zu bringen. “, sagt Hans Peter Burkhardt, Leiter Firmenkunden.