Umfrage: So schneidet die Sparkasse Allgäu bei ihrer Privatkundschaft ab

Kundenbindung

Von links: Heribert Schwarz und Manfred Hegedüs (Vorstand Sparkasse Allgäu), Tobias Streifinger und Angelo Picierro (Vorstand Sparkasse Kaufbeuren). Foto: Sandra Zoufahl

Über ihre Internet-Filiale lud die Sparkasse von Ende Oktober bis Anfang Dezember 2022 alle Privatkunden ein, ihre Meinung abzugeben. Insgesamt beteiligten sich 3.Personen an der anonymen Online-Umfrage. „Ein herzliches Dankeschön für die große Beteiligung. Wir freuen uns sehr über das positive Feedback, aber auch über die wertvollen Hinweise, um uns in Zukunft weiter verbessern zu können“, dankte Heribert Schwarz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Allgäu, allen Teilnehmenden.

So gut schneidet die Sparkasse Allgäu ab

Neben einem standardisierten Fragenkatalog hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Feedback in eigenen Worten zu erfassen. Nach Auswertung durch die Firma L & H Marketing liegen die Ergebnisse nun vor: 93 Prozent der Teilnehmenden bewerten die Sparkasse Allgäu insgesamt mit „ausgezeichnet“, „sehr gut“ oder „gut“. Sowohl die Qualität des Kundenservice als auch der Beratung heben 92 Prozent der Kunden besonders hervor. Darüber hinaus haben 92 Prozent der Teilnehmenden sehr hohes Vertrauen zu ihrer Sparkasse. 96 Prozent der Befragten sind der Sparkasse Allgäu schon viele Jahre treu und empfehlen sie auch im Freundes- und Familienkreis.

Wofür die Sparkasse Allgäu besonderes Lob erhielt

Die Freitext-Antworten spiegeln die hohe Wertschätzung der Kundschaft für die Sparkasse Allgäu wider. So wurden zum Beispiel die Sparkassen-App und die Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Kompetenz am Servicetelefon und auch im persönlichen Kontakt besonders hervorgehoben, teilt das Kreditinstitut mit. In einer weiteren Aussage sei die Beratung als schnell, kompetent und schnörkellos bezeichnet, das Handeln als vertrauenswürdig und individuell bezeichnet worden. „Das große Lob unserer Kundschaft für unsere Beratung und Servicequalität gebe ich gerne an die Filial-Teams sowie an die Kolleginnen und Kollegen in der Telefon-Filiale, im Business-Center und in der Online-Beratung weiter. Vor allem ihr Engagement führt zu der hohen Kundenzufriedenheit, die uns jetzt bescheinigt wurde“, erklärt Rochus Nickl, Bereichsleiter Privatkunden bei der Sparkasse Allgäu.