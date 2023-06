Sparkasse Allgäu mit dem „Förderprofi 2022“ ausgezeichnet

Auszeichnung

Von links nach rechts: Michael Schall, Joachim Lachnitt, Julia Stransky, Karl-Heinz Verhoeven und Bereichsleiterin Firmenkunden Gabriele Louis mit den beiden Auszeichnungen der BayernLB und der LfA. Foto: Sandra Zoufahl

Die Bayerische Landesbank würdigt das Kreditinstitut bereits zum fünften Mal für ihr Engagement in der Vergabe von Förderdarlehen.

Die Sparkasse Allgäu wurde 2022 von der Bayerischen Landesbank für ihr erfolgreiches Engagement bei der Vergabe zinsgünstiger Kredite mit dem „Förderprofi 2022“ ausgezeichnet. Der Preis würdigt jedes Jahr Sparkassen in Bayern, die ihre Kundschaft mit Förderdarlehen der LfA Förderbank Bayern, der Rentenbank oder der KfW Bankengruppe versorgen.

Doppelte Auszeichnung

Spezifisch wurde die Sparkasse Allgäu für das stärkste Förderkreditgeschäft privat und gewerblich aller Sparkassen im Regierungsbezirk Schwaben geehrt. Außerdem hat sie den Sonderpreis 2022 der LfA für die höchste Förderquote im gewerblichen Bereich in ganz Bayern erhalten, mit einem hohen Zusage-Anteil für Förderprogramme, die auf Energieeffizienz und Umweltschutz einzahlen.

Erneute Auszeichnung für Engagement

Die Sparkasse Allgäu erhält den Förderpreis bereits zum fünften Mal. Das würde die langfristige und nachhaltige Ausrichtung der Sparkasse bei der Ausreichung der Fördermittel zeigen. „Wir unterstützen die Unternehmen und privaten Haushalte unserer Region dauerhaft bei ihren Vorhaben und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur notwendigen Erreichung der Klimaziele,“ erklärt Gabriele Louis, stellvertretendes Vorstandsmitglied und Bereichsleiterin Firmenkunden bei der Sparkasse Allgäu. Die Sparkasse würde damit beweisen, wie wichtig ihr die Erarbeitung der optimalen Finanzierung für ihre Kunden ist, sagt Gero Bergmann, der im Vorstand der BayernLB für das Sparkassengeschäft verantwortlich ist.

Über den Förderpreis der BayernLB

Der Förderpreis wird von der BayernLB seit 2010 vergeben. Mit den bayerischen Sparkassen arbeitet sie im Fördergeschäft als deren Zentralinstitut eng zusammen. Die zinsgünstigen Förderdarlehen werden von den Sparkassen sowohl an Privat- als auch an Gewerbekunden vergeben. Die BayernLB agiert im Hintergrund als Dienstleister für die Sparkassen, indem sie diese zu den vielfältigen Fördermöglichkeiten berät, bei der Antragsstellung unterstützt und die Mittel von den Förderbanken an die Sparkassen durchleitet.