Tankstellenkette PM Pfennings Mobility führt Numbat-Ladesysteme ein

E-Mobilität

An der Tankstellenkette PM Pfennings Mobility werden 2023 neue Numbat-Ladesysteme für E-Fahrzeuge eingeführt. Foto: Numbat GmbH

Die Numbat GmbH und das Tankstellenunternehmen PM Pfennings Mobility setzen sich mit der Einbringung der Numbat-Ladesysteme an über 70 Tankstellen-Standorten für die Stärkung der E-Mobilität ein. Viele der geplanten Installationen sollen bereits im Jahr 2023 realisiert werden. Hierfür werden zudem Ultra-Schnellladesäule und Batteriespeicher, genannt „Numbat“, miteinander kombiniert. Ausgestattet mit zwei Ladepunkten kann Numbat die E-Autos mit einer Ladeleistung von bis zu 300 kW schnellladen. Bei gleichzeitiger Verwendung beider Ladepunkte sind es bis zu 150 kW. Zusätzlich sorgt der integrierte Numbat-Batteriespeicher mit einer Speicherkapazität von 200 kWh für ein nachhaltiges Energiemanagement in den Stationen.

Strom aus erneuerbaren Energien

Die Anschlussleistung spielt aufgrund des Batteriespeichers bei Numbat keine Rolle, weshalb ein Anschluss an das Niederspannungsnetz genügt. Wartezeiten für Transformatoren für Trafostationen sowie Baumaßnahmen für einen Anschluss an die Mittelspannung entfallen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Batteriespeicher an die an vielen Pfennings-Standorten schon vorhandene Photovoltaik-Anlage anzuschließen. So kann selbst erzeugter Solarstrom im Numbat gespeichert und entweder für das Schnellladen oder den Betrieb der Tankstelle verwendet werden.

Einführung eines ganzheitlichen Energiekonzeptes

„Numbat hat uns als ideale Ergänzung und Gesamtlösung für unsere Tankstellen überzeugt. Das System unterstützt unsere Philosophie ‚mit Energie voraus‘ und erfüllt mit dem Schnelllade-Angebot die Bedürfnisse unserer Kunden. Gleichzeitig bietet uns Numbat mit dem kombinierten Batteriespeicher ein ganzheitliches Energiekonzept, mit dem wir den Stromverbrauch an den Stationen von PM Pfennings Mobility optimieren können“, sagt Josef Busch, Geschäftsführer der Fred Pfennings GmbH & Co. KG.

Stärkung der E-Mobilität

Martin Schall, Co-Founder/Managing Director der Numbat GmbH, macht ebenfalls deutlich: „Für uns ist die Kooperation mit PM Pfennings Mobility ein großer Schritt in die richtige Richtung, denn der Aufbau eines Schnellladeangebotes an Tankstellen macht ein Umdenken in der Branche sichtbar. Durch immer mehr E-Autofahrer findet die E-Mobilität hier Zugang zu optimalen Standorten. Pfennings stellt für uns einen wichtigen Vorreiter dar, der sich für die E-Mobilität und damit auch für die Energiewende stark macht.“