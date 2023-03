E-Mobilität: Numbat startet Kooperatuin mit Euronics

Zusammenarbeit

Numbat kooperiert mit Euronics. Foto: Numbat

Der Elektronikkonzern Euronics startet in die Zusammenarbeit mit dem Kemptener Cleantech-Unternehmen Numbat GmbH. Ziel der Kooperation ist die baldige Entstehung von bis zu 150 Ultra-Schnellladesäulen auf den Parkflächen der Euronics-Filialen. Dies soll aktuelle Energiemanagement-Themen umsetzen und klimafreundliche E-Mobilität zugänglicher machen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Modern und nachhaltig

Das Schnellladesäulen-Modell „Numbat“ ist mit zwei Ladepunkten ausgestattet, die mit einer Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt ein E-Auto in zehn bis 15 Minuten bis zu 80 Prozent aufladen können. Werden die Ladepunkte gleichzeitig verwendet, wird das E-Auto mit jeweils 150 Kilowatt geladen. Dieses öffentliche Ladeangebot soll nicht nur für einen einfacheren Zugang zum Konzept der E-Mobilität sorgen, sondern auch die Zufriedenheit der Euronics-Kunden fördern. Der Batteriespeicher der „Numbat“-Säule ermöglicht Euronics außerdem, den Eigenverbrauch an ausgewählten Standorten zu optimieren und somit Kosten einzusparen. Zusätzlich kann der Batteriespeicher selbst erzeugten Solarstrom von Euronics puffern, der dann bei Bedarf entweder über die Ultra-Schnellladesäule an E-Autos abgegeben oder an die Filiale rückgespeist wird. So kann ein grüner Energiekreislauf entstehen. Einen Anschluss ans Mittelspannungsnetz benötigt das „Numbat“-Modell nicht – dank der Speicherkapazität von 200 Kilowatt reicht ein Anschluss an das Niederspannungsnetz aus. Dies ermöglicht neben der Förderung erneuerbarer Energien auch kürzere Lieferzeiten, außerdem kann so auf kostspielige und langjährige Baumaßnahmen verzichtet werden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vielversprechende Zusammenarbeit

Über die jetzige Kooperation mit Numbat sagt Philipp Neuffer, Leiter der Abteilung für E-Mobility und erneuerbare Energien bei Euronics Deutschland: „Die Besonderheit des Numbats ist eben nicht nur ein Schnellladeangebot für ein optimales Einkaufserlebnis unserer Kundinnen und Kunden, welche nun die Möglichkeit haben, während des Einkaufs bei Euronics ihre Elektroautos zu laden, sondern die Kombination mit einem Batteriespeicher. Dieser entlastet das Stromnetz und sorgt für ein nachhaltiges und ausgewogenes Energiemanagement an unseren Standorten.“ Auch Martin Schall, Co-Founder und Managing Director der Numbat GmbH freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit: „Mit der Kooperation mit Euronics erweitern wir unser Angebot in Deutschland um circa 150 Numbats an bis zu 100 Standorten. Das ist gut für die E-Mobilität und die Realisierung eines flächendeckenden Schnellladeangebots in Deutschland. Wir freuen uns, mit Euronics erstmals einen Elektronikhändler ausstatten zu dürfen.“