Kemptener Startup Numbat wechselt den Firmensitz

Standortwechsel

Gründer und Geschäftsführer des Startups Numbat: Martin Schall und Maximilian Wegener. Foto: Numbat

Allgäu Digital, bis es platztechnisch eng wurde. Denn das Startup-Team ist nach zwei Jahren schon auf über 70 Mitarbeiter gewachsen. Somit zog das Unternehmen nun offiziell bei Allgäu Digital aus, bleibt aber Teil des Start-up-Netzwerks. Auch der Geschäftssitz verbleibt mit dem Umzug in große Büroräume in der Innenstadt in Kempten.

Numbat ist Allgäu Digital dankbar

Die Numbat-Gründer Martin Schall und Dr.-Ing. Maximilian Wegener zogen im Januar 2020 ins Gründerzentrum ein. Sie kamen mit Patenten, einer Idee und einem Exist-Gründerstipendium für zwölf Monate. „Wir haben Numbat vor über zwei Jahren gegründet, Allgäu Digital war uns vor allem zu Beginn eine große Hilfe, wofür wir sehr dankbar sind. Für Gründerinnen und Gründer ist das Gründerzentrum der ideale Ort, um erste Schritte zu machen und sich als Startup entwickeln zu können. Das Allgäu als Region haben wir dabei sehr zu schätzen gelernt. Unser Pioniergeist kam hier von Anfang an gut an und wir konnten viele Unterstützer und Kooperationspartner finden”, sagt Martin Schall, Co-Founder/Managing Director Numbat GmbH.

Digitales Gründerzentrum in Kempten als Startrampe nutzen

„Immer wieder haben junge Menschen aus Kempten und der Region erfolgversprechende Geschäftsideen, denen wir mit Allgäu Digital die räumlichen Möglichkeiten, engagiertes Coaching und ein aktives Netzwerk bieten. Wir sind stolz, dass wir Numbat auf ihrem Weg unterstützen konnten und ein erfolgreiches Unternehmen in Kempten entstanden ist”, bekräftigt Thomas Kiechle, Oberbürgermeister der Stadt Kempten. Erste gemeinsame Schritte waren das Vernetzen mit Unternehmenspartnern und Kontakten von Allgäu Digital, was die späteren Kooperationen mit AÜW, Allgäuer Zeitung und Feneberg initiierte. Gerade in einer frühen Phase der Gründung war der Zugang zu Wissen, Unterstützung und vor allem mit den richtigen Sparringspartnern für Numbat elementar.