Autohaus Seitz Gruppe bekommt Numbat Schnellladesystem

Elektromobilität

Die Autohaus Seitz Gruppe stattet ihre Filialen mit Numbat, einer Kombination aus Ultra-Schnellladesäule und Batteriespeicher, aus und kann so neben dem ultraschnellen Laden von E-Autos auch die Vorteile des integrierten Batteriespeichers nutzen. Foto: Numbat GmbH

Das familiengeführte Unternehmen Seitz erhält bereits 2023 an den ersten Autohaus-Standorten im Süden Bayerns und in Baden-Württemberg ein Numbat-System, also Schnellladelösung und Batteriespeicher in einem System.

So funktioniert das Numbat-System

Aus technischer Perspektive ist der Numbat eine Kombination aus Ultra-Schnellladesäule und Batteriespeicher mit 200 Kilowattstunden. E-Autos können mit einer Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt in 10 bis 15 Minuten aufgeladen werden. Die Schnellladesäule ist mit zwei Ladepunkten ausgestattet, bei gleichzeitiger Verwendung können jeweils bis zu 150 Kilowatt abgerufen werden.

Vorteile für die Autohaus Gruppe

Diese Produktkombination bringt mehrere Aspekte mit sich. Einer davon ist die Möglichkeit, den Netzanschluss des Autohauses durch den Batteriespeicher zu erweitern. Dadurch können eine, aber auch mehrere Wallboxen für ein langsameres Laden angebunden werden, obwohl der Anschluss die Leistung auf herkömmliche Art nicht hergibt. Für Autohäuser ist das ein großer Gewinn, denn den E-Autos, die für Probefahrten bereitgestellt werden, genügt meist ein langsamerer Ladevorgang über Nacht. Und sollte es doch einmal schnell gehen müssen, kann über die Ultra-Schnellladesäule geladen werden.

Nachhaltige Stromversorgung

Neben dem Thema Laden spielt für Seitz aber auch das Energiemanagement und die Anbindung von Numbat an hauseigene PV-Anlagen eine große Rolle. Selbst erzeugter Strom kann im Batteriespeicher gepuffert werden und wird dann entweder zum Laden von E-Autos verwendet oder bei Bedarf in das Autohaus rückgespeist. So werden hohe Lastspitzen und damit einhergehend immer auch hohe Kosten vermieden. Nach Installation wird die Ladeinfrastruktur erstmal nur für die eigenen Fahrzeuge und Kunden verwendet. Im zweiten Schritt ist das Öffnen der Ladepunkte für öffentliches Laden möglich und denkbar.

Gutes Beispiel für die Technologie

„Durch die Kooperation mit dem Autohaus-Seitz sehen wir, dass die Technologie, die im Numbat steckt, für verschiedene Anwendungsfälle und somit auch für verschiedene Branchen spannend ist. Die Netzanschlusserweiterung durch Numbat ist in dem Fall ein tolles Beispiel für die Technologie. Wir freuen uns, dies mit einem Unternehmen aus der Region zu realisieren,“ sagt Martin Schall, Co-Founder/Managing Director der Numbat GmbH.

Ausbauen der Infrastruktur für die Elektromobilität

„Mit den Numbats werden wir in der Lage sein, sowohl die Engpass-Stellen aus der begrenzten Stromversorgungsmöglichkeit auszugleichen als auch durch eine intelligente Einbindung unserer PV-Anlagen die Versorgung mit dem eigenproduzierten Strom zu optimieren. Dies ist eine bedeutende Unterstützung in der Erreichung unserer ambitionierten Ziele hinsichtlich unserer Infrastruktur für die Elektromobilität“, erklärt Bernd Czolkos, Geschäftsführer der Walter Seitz GmbH + Co. KG.