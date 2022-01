Sozialbau Kempten verstärkt Führungsebene

Aufsichtsrat und Gesellschafter bekräftigen den Kurs der Geschäftsführung der Sozialbau und erteilen Martin Langenmaier, seit 2013 stellvertretender Geschäftsführer der Sozialbau sowie Geschäftsführer der Sozialbau Immenstadt GmbH, einstimmig Einzelprokura.

Zudem wird der 46-jährige zum weiteren Geschäftsführer der 100- prozentigen Sozialbau-Innovationstocher Zeus bestellt. Der Betriebswirt und gelernte IT-Elektroniker Langenmaier hat sich während seiner Zeit bei Sozialbau zum Immobilienmanager bei der Deutschen Akademie für Management weiterqualifiziert.

Herbert Singer, Geschäftsführer der Sozialbau, freut sich über die breitere Aufstellung im Führungsteam und die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Gerade für aktuelle und zukünftige Herausforderungen in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Klimaschutz bringt Herr Langenmaier die notwendige Erfahrung und Dynamik mit um als Meilenstein Sozialbau in den nächsten Jahren in Richtung Klimaneutralität zu führen.“

Langenmaier, der seit 2008 im Dienst der Sozialbau steht, verantwortet bereits heute das Bestandsmanagement und leitet die Bereiche Personal, Organisation und Recht. Der gebürtige Kemptener war vor 2008 im Konzern der Deutschen Telekom in verschiedenen Führungs- und Projektleitungsaufgaben tätig.