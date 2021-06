Sozialbau Kempten mit Jahresergebnis 2020 zufrieden

Die Sozialbau Kempten hat für 770 Neubau-Wohnungen in sieben Jahren gesorgt und damit zur Entlastung des Allgäuer Wohnungsmarktes beigetragen, sagt das Unternehmen selbst. 510 Eigentumswohnungen und 260 neue barrierearme Mietwohnungen sollen für rund 2.000 Bürger der Stadt Kempten bis zum Jahr 2023 entstehen. Von 2016 bis zum Jahr 2020 wurden bereits 580 Neubau-Wohnungen fertiggestellt.

Investitionen im Wert von 33,3 Millionen Euro

Großen Wert lege die Sozialbau laut einer Pressemeldung Ende Juni auf bezahlbaren Mietwohnraum. Außerdem werde aktuell für eine Wohnbau-Offensive 2023 viel Kraft und Zeit investiert. Das Jahresergebnis im Jahr 2020 mit einem Überschuss von 7,4 Millionen Euro legte erneut Geschäftsführer Herbert Singer vor. Möglich sei dies trotz der Bau-Investitionssumme von rund 33,3 Millionen Euro – gestemmt worden sei dies laut Aussage des Unternehmens von den 117 Mitarbeitern. Das Kerngeschäft ist und bleibt die Vermietung und Bewirtschaftung von 7.000 Wohneinheiten und 72.000 Quadratmeter Gewerbefläche in 520 Gewerbeeinheiten. Die 3.994 Sozialbau-eigenen Mietwohnungen sind mit einer günstigen Durchschnittsmiete von 5,84 Euro pro Qudratmeter vermietet.

Das sind die aktuellen Projekte der Sozialbau Kempten

Außerdem hat die Sozialbau Kempten Ende Juni verkündet, welche Projekte aktuell am laufen sind. Dazu gehört unter anderem das höchte Holzhaus im Allgäu, hier sollen noch dieses Jahr 21 Mietwohnungen entstehen. In der Kemptener Innenstadt sollen bis 2022 im Atrium A2 23 neue Mietwohnungen fertiggestellt werden. Im Geschäftshaus „MM 50“ sollen zukünftig 1.220 Quadratmeter Mieterflächen in der Innenstadt Kempten zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Jahr 2023 sollen im Wohnpark „Funkenwiese“ 183 Eigentums- und Mietwohnungen entstehen. Außerdem ab 2023 gibt es einen städtebaulichen Wettbewerb für rund 350 neue Wohnungen beim „Saurer-Allma“ Areal. Auch das digitale Gründerzentrum Allgäu soll in Zukunft erweitert werden. Die Allgäu GmbH und die Sozialbau Kempten haben sich auf eine Kooperation geeignet. Das wurde von den Unternehmen Anfang Mai bekannt gegeben.