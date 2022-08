Sozialbau Kempten erwirtschaftet 7 Millionen Euro Überschuss

Bilanz

Im Wohnpark „Funkenwiese“ in Kempten entstehen durch Sozialbau Kempten 183 Wohnungen. Foto: Sozialbau Kempten

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Sozialbau Kempten hat erfolgreich gewirtschaftet. Diese Projekte hat das Unternehmen jüngst abgeschlossen.

Der Überschuss beträgt sieben Millionen Euro. Dieses Ergebnis präsentierte Sozialbau-Geschäftsführer Herbert Singer nun dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern für das Geschäftsjahr 2021. Besonders hob er hervor, dass dieses Ergebnis trotz den aktuellen weltpolitischen Krisen und Lieferengpässen erreicht worden ist. In einer Mitteilung heißt es, es sei ein „glänzendes Jahresergebnis“ für den Sozialbau Kempten.

Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2021 waren zahlreiche Projekte, wie beispielsweise das höchste Holzhaus im Allgäu mit sieben Geschossen für 21 Mietwohnungen als reiner Holzbau. Dazu kam das Atrium A2 mit 23 Mietwohnungen in der Kemptener City, der Wohnpark „Funkenwiese“ mit 183 Miet- und Eigentumswohnungen oder der „Ölturm“ als Erweiterung für das „Digitale Gründerzentrum Allgäu“.

Außerdem gibt das Unternehmen bereits jetzt einen Ausblick, was für das kommende Jahr geplant ist: In Kempten ist ab Ende 2023 eine neue „Stadt in der Stadt“, die Parkstadt Engelhalde mit rund 400 neuen Miet- und Eigentumswohnungen anvisiert, ergänzt mit Nahversorgung, ruhigem Gewerbe für Dienstleistungsunternehmen und einem Stadtteil-Platz als Quartiersmitte.

Neben dem Bau von Wohnungen beschäftigt sich das Unternehmen aber auch mit klimaschonenden Energie-Alternativen. Dazu wurde die Zeus GmbH, 100 prozentige Service-Tochter als „Green-Company“ der Sozialbau, ins Leben gerufen. Nach einer Mitteilung von Sozialbau Kempten organisiert diese als Contracting die klimaschonende Wärmelieferung aus dem ZAK-Fernwärmenetz für Raumwärme und Warmwasser. Dazu werden, wie es weiter heißt, noch 2022 1.164 weitere Mietwohnungen im Stadtteil Thingers von Erdgas auf die CO2-arme Fernwärme umgeschlossen. Ab Jahresende 2022 sollen dann 4.300 Miet- und Eigentumswohnungen der Sozialbau energieeffizient und klimaneutral versorgt sein.