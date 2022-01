Sozialbau Kempten baut höchstes Vollholzhaus im Allgäu

Das Gebäude „Wohnen am Weiher“ mit 21 Mietwohnungen ist kein typischer „Hybrid“ mit Decken und Wänden aus Beton, sondern ein 21 Meter hoher echter Vollholzbau – regional, ökologisch nachhaltig und damit zukunftsweisend.

Rund 350 heimische Fichten wurden dafür zu tragenden Brettschichtholz-Bauteilen für Wände und Decken verwendet. Nach einem „Baukastenprinzip“ wurden die bis zu 15 Meter langen vorgefertigten Holzelemente millimetergenau montiert.

Fertigstellung in nur sieben Wochen

Durch den hohen Vorfertigungsgrad war es möglich, das siebengeschossige Holzhaus auf der Kellerdecke in nur sieben Wochen mit einer fertigen Gebäudehülle aus Fenstern, Fassade in vorvergrauter Lärchenschalung und abgedichtetem Dach zu erstellen. Auch die Loggienbalkone und sogar der Aufzugsschacht sind in Holzbauweise gefertigt.

Die Wohnungsgrundrisse schaffen großzügige zwei-, drei- und vier-Zimmer-Wohnungen von 52 bis 95 Quadratmetern Wohnfläche. In den Wohnräumen wird der Baustoff Holz an den Decken sichtbar und strahlt Wohlfühlatmosphäre aus. 21 neue Mietwohnungen hat die Sozialbau für rund 6,1 Millionen Euro in diesem hoch innovativen und für das Allgäu einmaligen Leuchtturmprojekt realisiert.

Auch das Präsidium des Bayerischen Landtags unter der Führung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat das Vollholzhaus besichtigt und war voll des Lobes. Den Besuch und das hohe Interesse der Landtagspräsidentin nahm Sozialbau-Chef Herbert Singer als Auszeichnung für die Sozialbau und ihre Mitarbeiter mit großer Freude wahr.