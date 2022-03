So sehen die Planungen für das neue Quartier in Kempten aus

So könnte der zentrale Platz im künftigen Baugebiet „Parkstadt Engelhalde“ in Kempten aussehen. Bild: Sozialbau Kempten/ Wohnungs- und Städtebau GmbH.

In Kempten entsteht ein neuer Stadtteil: Das Stadtentwicklungsprojekt der Sozialbau GmbH an der Leonhardstraße in Kempten ist mit dem Namen „Parkstadt Engelhalde“ gestartet. Über die konkreten Pläne zur Umsetzung dieses besonderen Bauprojektes.