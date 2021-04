Sozialbau Kempten stellt neue E-Ladepunkte vor

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die bayerisch-schwäbische Sozialbau Kempten habe sich zum grundlegenden Ziel gesetzt, nachhaltige Mobilitätslösungen in der Region zu fördern. Deshalb wurden im Rahmen der Entwicklung des neuen Wohnquartiers „Funkenwiese“ in der Leutkircher Straße zwei neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge errichtet. Diese öffentliche E-Ladesäule soll laut einer Pressemeldung das Mobilitätskonzept des Neubauquartiers Funkenwiese abrunden.

Die in Zusammenarbeit mit dem Allgäuer Überlandwerk (AÜW) installierte Säule verfügt über eine maximale Ladeleistung von 22 kW pro Ladepunkt und ist mit den weit verbreiteten Typ 2-Steckern ausgestattet. Die Ladesäule ist aufgrund des öffentlichen Zugangs durchgehend 24 Stunden an sieben Tagen der Woche nutzbar. Inzwischen betreibt die Sozialbau, in Kooperation mit AÜW neun öffentliche Ladepunkte, elfweitere seien aktuell in Planung. „Im Zuge unserer Klimaschutzstrategie wollen wir gerade im Bereich der E-Mobilität auch weiterhin mit Augenmaß an attraktiven Wohn- und Gewerbestandorten unsere Ausbaustrategie fortführen“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Martin Langenmaier. Den für den Ladevorgang erforderlichen Strom liefert AÜW über das Stromprodukt „AllgäuStrom 100%“.

Diese Auszeichnungen hat das Unternehmen im Jahr 2020 erhalten

Im September erhielt das Kemptener Wohnungsunternehmen den Zukunftspreis der Deutschen Wohnungswirtschaft für das „Kemptener Modell“ und den Bayerischen Denkmalpflegepreis in Silber für die Revitalisierung der „Alten Spinnerei“ aus 1825. Im November 2020 folgte der Denkmalpreis des Bezirks Schwaben für die Wohn-Umnutzung der „SheddachHalle“ sowie die Top-Platzierung beim 1. Deutschen Immobilienpreis von immowelt.