Sozialbau Kempten mit Deutschem Immobilienpreis ausgezeichnet

Erstmals hat die „immowelt“ als IT-Komplettanbieter in diesem Jahr für die Immobilien-Wirtschaft den Deutschen Immobilienpreis 2020 verliehen. Der Immobilienpreis zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der deutschen Immobilienwirtschaft aus.

„SheddachHalle“ der Sozialbau Kempten in Kategorie „Projekt des Jahres“ Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Bewerbungsansturm für den Deutschen Immobilienpreis sei laut den Veranstaltern gewaltig gewesen. Aus über 1.300 Einreichungen wurden die besten Immobilienunternehmen auserkoren. Eine hochkarätige Fachjury, darunter der Präsident Axel Gedaschko des Spitzenverbandes der deutschen Wohnungswirtschaft in Berlin, platzierte das Wohnprojekt „SheddachHalle“ der Sozialbau in der Kategorie „Projekt des Jahres“.

Sozialbau Kempten auf zweitem Platz Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Unter 125 Mitbewerbern sprang die Sozialbau auf den 2. Platz für den Umbau der ehemaligen Spinnerei und Weberei im Quartier an der Keselstraße auf´s „Stockerl“. Mit dem Projekt ist es Sozialbau gelungen, durch feine architektonische Qualität im Jahr 2019 lässiges, „cooles Wohnen“ in 46 neue Loft-Mietwohnungen von 50 bis 128 Quadratmeter Wohnfläche mit einem einmaligen Flair zu kreieren.

Mit diesen Preisen wurde die Sozialbau außerdem 2020 ausgezeichnet

Der Deutsche Immobilienpreis ist nicht die einzige Auszeichnung, die die Sozialbau dieses Jahr erhalten hat. Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer und der Präsident der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau, Prof. Dr. Norbert Gebbeken, haben im September Baudenkmäler – darunter von Sozialbau Kempten – mit dem Bayerischen Denkmalpflegepreis 2020 ausgezeichnet. Außerdem ging dieses Jahr der jährliche „DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft“ für bezahlbares Wohnen an die Sozialbau Kempten. Im Rahmen des Top Job-Siegels 2020 wurden Unternehmen des deutschen Mittelstandes ausgezeichnet. Hierbei wurde auch die Sozialbau Kempten Wohnungs- und Städtebau GmbH als einer der attraktivsten Arbeitsgeber hervorgehoben.

„Sheddachhalle“ seit Oktober 2019 fertiggestellt

Bereits im Oktober 2016 fiel der Startschuss zum Wohnbau-Sanierungsprojekt der Sozialbau. Im Juni feierte die Sozialbau GmbH Richtfest. Im zentrumsnah gelegenen Industriedenkmal ist ein neues Wohnquartier mir 46 Loftwohnungen entstanden. Angedacht sind diese Wohnungen für die Mittelschicht. Deshalb steht die Bezahlbarkeit im Fokus. Trotzdem wird hohe Exklusivität versprochen. All das ist im sogenannten „Kemptner Modell“ entstanden. Ende 2019 wurde das Projekt dann fertiggestellt.